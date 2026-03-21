José Caballero será el torpedero titular de los Yankees en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En una entrevista con Enrique Rojas de ESPN, el panameño comentó que asume el reto con confianza y tiene como objetivo la búsqueda de la Serie Mundial.

El panameño José Caballero asumirá un nuevo reto en su carrera al ser designado como torpedero titular de los Yankees de Nueva York para el inicio de la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

Caballero, de 29 años, llega a esta oportunidad tras su incorporación al conjunto neoyorquino el 31 de julio del año pasado, procedente de los Rays de Tampa Bay, en un movimiento que buscaba reforzar una posición que había generado dudas durante la campaña.

“Estoy encantado, agradecido con Dios por esta bella oportunidad. Muy contento y listo para mostrar de lo que soy capaz”, dijo Caballero a Enrique Rojas de ESPN Digital.

Emanuel Rivera (d) de Puerto Rico se desliza en segunda base ante José Caballero de Panamá (i) este sábado, en un partido del Clásico Mundial de Béisbol entre Puerto Rico y Panamá en el estadio Hiram Bithorn en San Juan (Puerto Rico). EFE/ Thais Llorca

La temporada pasada, Caballero bateó con los Yankees para .266 y sumó 15 bases robadas. Además, lideró todas las Grandes Ligas con 49 bases robadas.

Estos números superan lo hecho por Anthony Volpe, quien batea .222 en tres años como torpedero regular de los Yankees. Volpe, quien fue operado del hombro izquierdo en octubre, no estará disponible al inicio de la temporada.

“Este grupo de muchachos que tenemos aquí es increíble. La ayuda del Capitán (Aaron Judge) creo que influye bastante. Te hace sentir parte del grupo desde el primer día”, manifestó Caballero, quien habló sobre el respaldo de sus compañeros.

“Es fácil cuando tienes un grupo como el que tenemos, que son muchachos que buscan el beneficio del grupo entero”, afirmó Caballero sobre el recibimiento que le dieron sus compañeros el año pasado.

José Caballero saluda a Joe Torre, ex director de los Yankees. Foto: Tomada de @Yankees

El panameño viene de representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.

“La meta de todos es ganar y cuando no se gana, siempre hay cuestionamientos. No tiene que ver con que los otros equipos se refuercen. Nosotros confiamos en el equipo que tenemos, con los jugadores que tenemos. Vamos a buscar el título”, comentó Caballero.

“La meta es ganar la Serie Mundial”, concluyó.