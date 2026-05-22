Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Béisbol

    José Caballero será titular con los Yankees de Nueva York

    El regreso de Caballero coincide con la vuelta del abridor Gerrit Cole, quien se perdió gran parte del año pasado por una operación Tommy John.

    Humberto Cornejo
    José Caballero será titular con los Yankees de Nueva York
    José Caballero aseguró que solo estará fuera 10 días tras lesionarse un dedo.

    El panameño José Caballero regresará este viernes a la alineación de los Yankees de Nueva York como campocorto titular y séptimo en el orden ofensivo, en el inicio de la serie ante los Rays de Tampa Bay.

    El infielder istmeño salió de la lista de lesionados de 10 días tras una fractura en el dedo medio de la mano derecha, sufrida el 10 de mayo ante los Cerveceros de Milwaukee en el American Family Field.

    El regreso de Caballero coincide con la vuelta del abridor Gerrit Cole, quien se perdió gran parte del año pasado por una operación Tommy John. Cole subirá al montículo para abrir el partido, programado para las 6:05 p.m. en el Yankee Stadium.

    Hasta el momento, Caballero batea para .259, producto de 35 imparables en 135 turnos, con 4 cuadrangulares, 13 carreras empujadas, 18 anotadas, 7 dobles, 8 bases por bolas, 29 ponches y 13 bases robadas, destacando por su versatilidad y su velocidad en el campo.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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