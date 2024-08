José Caballero y Yandy Díaz protagonizan altercado verbal durante victoria de los Rays

Escuchar audio noticia

El pelotero panameño José Caballero protagonizó, la noche del miércoles 21 de agosto, un altercado verbal con su compañero Yandy Díaz durante la victoria de los Rays de Tampa Bay 4-2 sobre los Atléticos de Oakland, en el RingCentral Coliseum.

Todo comenzó en la octava entrada, cuando Caballero realizó una buena jugada defensiva en la tercera base, pero al lanzar hacia la inicial, Díaz no logró atrapar la bola, que quedó en la zona de foul.

Según el New York Post, al llegar al dugout, Díaz le gritó y señaló al santeño mientras caminaba hacia él, lo que provocó que peloteros y entrenadores intervinieran.

“Las emociones nos dominaron. Estamos tratando de ser el mejor jugador que podemos ser. Somos competidores. Las emociones nos dominaron y solo estamos tratando de ser lo mejor que podemos ser. Las cosas suceden, y solo estamos tratando de hacer jugadas y de ganar juegos”, dijo Caballero al culminar el partido al New York Post.

“Estamos en una mala racha, no estamos haciendo lo mejor y desearíamos estar en una posición de playoffs, y tal vez esa podría ser una de las cosas que nos afectaron. Solo estamos tratando de ser competidores, y las emociones nos afectaron. La jugada se llevó a cabo, llegamos al dugout y sucedieron cosas”, agregó.

Tension in the Rays dugout, as teammates José Caballero and Yandy Díaz were separated late in Tampa's win over the A's on Wednesday night. pic.twitter.com/Z3HB7HX80o

En esta temporada, Caballero batea para .234, con ocho cuadrangulares y 34 carreras empujadas en 107 partidos, además acumula 35 bases robadas, siendo el líder de este departamento en la Liga Americana. Mientras que Díaz acumula un promedio de .275, con 10 vuelacercas y 55 carreras producidas.

“Estamos en una temporada en la que estamos tratando de luchar”, manifestó Kevin Cash.

The home plate umpire ruled that José Caballero didn’t make an effort to avoid the pitch, and Kevin Cash wasn’t having any of it 😳



Cash gets ejected for the second time this season. pic.twitter.com/4BRay65mYt