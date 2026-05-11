José Calderón recibe suspensión provisional tras investigación en la LPF

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) anunció este lunes 11 de mayo la suspensión provisional por seis meses del guardameta José Calderón, mientras continúan las investigaciones relacionadas con lo ocurrido en el partido entre Alianza FC y Sporting San Miguelito por la jornada 16 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

A través de un comunicado oficial, la comisión explicó que la medida fue adoptada luego de las investigaciones preliminares realizadas tras el encuentro disputado el pasado sábado 2 de mayo en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

“La Comisión Disciplinaria de la Federación Panameña de Fútbol informa que ha decidido imponer la suspensión provisional por seis meses de toda actividad de fútbol federado al jugador José Calderón, mientras se mantienen en curso las investigaciones correspondientes”, señaló el organismo.

La FPF también indicó que la decisión se tomó “en estricto apego a los reglamentos vigentes” y con el propósito de “salvaguardar la integridad del fútbol panameño y la transparencia de las competiciones”.

Los hechos

El caso tomó notoriedad luego de una jugada ocurrida en el segundo tiempo del compromiso entre Alianza y Sporting San Miguelito. Tras un centro desde la banda izquierda por parte de un futbolista aliancista, el balón terminó colándose en la portería defendida por Calderón en una acción que rápidamente generó controversia en redes sociales y dentro del entorno futbolístico nacional.

El partido concluyó con victoria 3-2 para Alianza FC, resultado que permitió al conjunto verdolaga finalizar segundo en su conferencia y relegar a Umecit FC a la tercera posición del Este.

Las reacciones no tardaron en aparecer una vez terminado el compromiso. El entrenador del Sporting San Miguelito, Julio Dely Valdés, dejó declaraciones que alimentaron aún más el debate alrededor de lo sucedido aquella noche en Juan Díaz.

“Partido rarísimo, rarísimo. Desde el minuto uno pasaron cosas muy raras, y la verdad es que ya a esta altura no me sorprende”, manifestó el técnico panameño tras el encuentro.

Horas después, la LPF confirmó −mediante un comunicado oficial− la apertura de una investigación formal de oficio por lo ocurrido en el Rommel Fernández.

La liga fue enfática al señalar que el hecho “podría comprometer la integridad de la competencia”, razón por la que activó los protocolos correspondientes para esclarecer la situación.

Como parte de las diligencias, la LPF informó que solicitó a la Unidad de Integridad citar a las partes involucradas para rendir explicaciones, además de activar “todos los mecanismos institucionales” disponibles para el proceso.

“La Liga reconoce que en el fútbol pueden existir errores propios del juego. Sin embargo, también es claro que hay situaciones que exceden ese margen, por tanto, inaceptable dentro de los estándares de competencia profesional”, indicó el organismo en su momento.

Por su parte, Calderón dijo en redes sociales que en su momento no se dieron las condiciones para dirigirse personalmente a sus compañeros y al cuerpo técnico, en un contexto marcado por la natural frustración por el resultado.