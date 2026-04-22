José Camarena es elegido Manager del Año 2026 en la categoría Mayor

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El entrenador llevó a a Panamá Oeste hasta la serie semifinal del certamen.

El técnico de Panamá Oeste, José Camarena fue elegido como Manager del Año 2026 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, tras una destacada primera temporada al frente de los Vaqueros de Panamá Oeste.

La Federación Panameña de Béisbol oficializó el reconocimiento al estratega, quien en su año de debut logró llevar a los Vaqueros al tercer lugar de la ronda regular con marca de 10-6, asegurando además presencia en la serie semifinal del torneo.

“Contento, muy contento por esta designación, se trabajó duro para poner al equipo en una buena posición, se pudo haber llegado más lejos, pero están las bases de un objetivo que pronto podrá cumplirse”, expresó tras recibir la distinción.

En otros premios individuales, el galardón de Extranjero del Año recayó en el jugador nicaragüense Jesús López, integrante del equipo de Colón.

López obtuvo el 34.54% de los votos, superando al lanzador Jorge Bautista (27.38%) y a Elian Miranda (14.43%). En la campaña registró promedio de .283, con 17 imparables en 60 turnos y 14 carreras impulsadas, liderando ese departamento en su novena.

El premio a Novato del Año fue para el jugador de los Vaqueros de Panamá Oeste, Jean Carlos Rodríguez, quien firmó una sólida temporada de debut en la categoría mayor.