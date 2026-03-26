Panamá, 26 de marzo del 2026

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    Grandes Ligas

    José ‘Chema’ Caballero marca momento histórico en MLB

    José Caballero protagonizó una acción inédita en Grandes Ligas durante la victoria de los Yankees, en una noche que quedará registrada en el béisbol.

    Jaime Heilbron Ortega / Humberto Cornejo
    José ‘Chema’ Caballero marca momento histórico en MLB
    José "Chema" Caballero (der.) se convirtió en el primer pelotero en utilizar el sistema ABS en la historia de las Grandes Ligas. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO

    El béisbol vivió un momento histórico y tuvo acento panameño.

    El campocorto panameño de los Yankees de Nueva York, el santeño José “Chema” Caballero, entró en la historia de las Grandes Ligas este martes en la victoria por 7-0 sobre los Gigantes de San Francisco.

    El momento llegó en el cuarto episodio, cuando Caballero apeló al Sistema de Reto de Bolas y Strikes Automatizado (ABS, por sus siglas en inglés) para cuestionar un ‘strike’ cantado en su contra. La decisión se mantuvo, pero el impacto fue mucho mayor que el resultado del turno.

    Por primera vez en más de 100 años, un jugador utilizó un sistema para apelar una decisión de bolas y strikes en MLB. Caballero fue el primero en hacerlo y, aunque no cambió el fallo, su nombre quedó marcado para siempre en la historia del deporte.

    Más allá del hito, Chema también aportó en el juego. Inició un rally de cinco carreras en la segunda entrada con un imparable al jardín izquierdo que remolcó la primera anotación de los Yankees. Además, anotó una carrera en el episodio que sentenció el partido.

    Desde el montículo, Max Fried tuvo una actuación sólida con 6.1 episodios, dos imparables permitidos, cuatro ponches y una base por bolas.

    Caballero se fue de 1-4 con una remolcada, mientras que Giancarlo Stanton bateó de 2-4 con una impulsada. Trent Grisham terminó de 1-5 con dos carreras remolcadas y Ryan McMahon de 1-3 con dos impulsadas.

    Los Yankees y Giants volverán a enfrentarse este viernes en el segundo juego de la serie, programado para las 3:35 p.m. (hora de Panamá).

    Jaime Heilbron Ortega

    Coordinador editorial de deportes

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


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