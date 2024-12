José Córdoba apunta a regresar al campo con el Norwich City FC

Escuchar audio noticia

El defensor panameño José Córdoba podría volver a jugar este sábado, cuando el Norwich FC enfrente al Queens Park Rangers, en el Loftus Road Stadium.

Esto lo confirmó el director del Norwich FC, el danés Johannes Hoff Thorup, al informar que el istmeño se ha visto bien durante la semana.

“Córdoba entrenó toda la semana, así que pinta bien”, expresó Hoff Thorup en conferencia de prensa.

Johannes Hoff Thorup's pre-QPR press conference will take place at 1️⃣.3️⃣0️⃣pm this afternoon 🎙️



🧵 Updates to follow 👇 pic.twitter.com/cUuPXTdcxy