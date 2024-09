José Córdoba brilló en la victoria del Norwich City

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño José Córdoba fue ayer titular y jugó los 90 minutos en la victoria de su equipo el Norwich City 4-1 sobre el Watford, en la sexta fecha de la Championship de Inglaterra.

Esta fue la primera titularidad de Córdoba, de 23 años, en el que realizó 90 toques, 71 de 77 pases precisos, cuatro despejes, una intercepción y ganó los tres duelos terrestres. Tuvo una calificación de 7.0 en su rendimiento en la cancha.

➕3️⃣ at 🏡. Nothing like it. pic.twitter.com/bvIEjtIxO9 — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 21, 2024

Los tantos del Norwich City fueron obra de Callum Doyle (3′), Borja Sainz (45′+3), Marcelino Núñez (54′) y Ben Chrisene (89′). La anotación del Watford llegó a los 26 minutos por Ryan Andrews.

MAKE 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡 GREAT AGAIN.



The Prince of Panama. 🇵🇦#NCFC 📸 @joseacordobaa IG pic.twitter.com/mGMmKjPike — Chris Reeve (@ChrisReevo) September 21, 2024

Con este triunfo, el Norwich City se ubica en la posición 11 de la tabla con ocho unidades, mientras que el Watford es octavo con 10 puntos.

Enjoy the rest of your Saturday, Yellows 💛 pic.twitter.com/tNMWOWrWhO — Norwich City FC (@NorwichCityFC) September 21, 2024

Otro istmeño que vio acción fue Eduardo Guerrero, quien ingresó a los 82 minutos en el empate sin goles entre el Dynamo de Kiev y el FC Rukh Lviv, en la Premier League Ucraniana.