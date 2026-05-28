José Córdoba: ‘El sueño de la Premier puede estar cerca’

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Con el Mundial cada vez más cerca, Córdoba reconoció que lleva tres meses estudiando a los delanteros que enfrentará Panamá en la cita mundialista.

La selección de Panamá cumplió este jueves su cuarto día de entrenamientos con la mirada puesta en el amistoso del próximo domingo ante Brasil en el estadio Maracaná, un examen de máxima exigencia a solo 20 días del debut mundialista frente a Ghana.

Antes de que el grupo tome rumbo hacia territorio brasileño en horas de la tarde, el futbolista que compareció ante los medios fue José Córdoba, defensor del Norwich City, quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera y que hoy aparece como una de las principales cartas de Panamá en la zona defensiva.

El zaguero de 24 años viene de disputar 28 partidos en el Championship inglés y dos encuentros en la FA Cup, acumulando una campaña de crecimiento en una de las ligas más competitivas de Europa. Sin embargo, Córdoba dejó claro que su enfoque está lejos de las valoraciones económicas o de las especulaciones sobre un posible salto a la Premier League.

“Yo personalmente no me enfoco en lo que diga el Transfermarkt. Creo que a base de trabajo ellos sacarán sus cálculos. A base de trabajo y esfuerzo me he enfocado en lo que me toca, que es el área defensiva. Creo que esos son temas fuera del campo que no me interesan”, expresó el central panameño valorado en 5 millones de euros.

“Todo queda en mí, el sueño (de la Premier League) puede estar cerca”, agregó.

Cortesía/Pandeportes

Aunque reconoció que jugar en la Premier League es un sueño cercano, evitó profundizar demasiado en el tema y prefirió centrar el discurso en el rendimiento dentro del terreno de juego.

“Lo que estoy interesado es en el campo, en rendir, en dar lo que me toca tanto en el club como en la selección y eso me hace feliz”, agregó.

Córdoba también habló de la fuerte competencia interna que existe actualmente en la selección nacional, donde seis defensores centrales pelean por tres puestos de cara al Mundial.

“Cada uno hará el 100% y ya le corresponde a la decisión de quién está en su mejor momento para afrontar los partidos. Es ahí donde entra el compromiso, el trabajo grupal e individualmente”, comentó.

Lejos de ver la disputa por un lugar como un problema, el defensor considera que la convivencia entre jugadores jóvenes y experimentados fortalece al grupo.

“Tenemos un grupo muy sano, un grupo en el cual tenemos la nueva generación y la vieja generación. Eso es fundamental para seguir el proceso a futuros años”, señaló.

Cortesía/Pandeportes

“En defensa todos nos sentimos cómodos. Creo que todo compañero puede jugar titular y ahí le toca la responsabilidad nuevamente al técnico. Lo bueno es saber que juegue quien juegue puede dar la cara por el país”, afirmó.

Uno de los nombres que más elogió fue el de Fidel Escobar, quien viene de un semestre muy irregular en en el Deportivo Saprissa de Costa Rica. Coto lo considera como una referencia absoluta dentro de la selección panameña.

“Hace cuatro años lo veía en la tele, es uno de mis referentes y hoy en día estoy feliz de poder llegar a un Mundial con él. Está allí, es el comandante, es uno de los centrales referentes para Panamá”, destacó.

Sobre su temporada con Norwich City, Córdoba reconoció que el club atravesó momentos complicados al inicio de campaña, aunque valoró la reacción final del equipo tras la llegada del técnico Philippe Clement.

“Terminamos la temporada fuerte, con nuevo aire, nuevo entrenador. Eso me ayuda también en lo personal, mentalmente y físicamente. Uno va aprendiendo durante los torneos en mi carrera”, explicó.

El defensor también reveló que Clement ha sido clave en su crecimiento durante los últimos meses.

“A mí en lo personal me habla muchísimo y trata de mejorar cualquier detalle. Lo he tomado siempre como una ventaja y estoy contento con lo que ha pasado”, manifestó.

Cortesía/Pandeportes

Con el Mundial cada vez más cerca, Córdoba reconoció que lleva meses estudiando a los delanteros que enfrentará Panamá en la cita mundialista.

“Yo me siento al 100% para afrontar a ese tipo de delanteros. He tenido tres meses pensando en esos partidos, viendo los delanteros, la calidad que tienen, las cosas positivas y negativas”, dijo.

Incluso confesó que este tipo de desafíos serán una prueba importante para medir su verdadero nivel internacional.

“Estoy feliz de estar a un paso de enfrentar a esos delanteros porque ahí me mediré y veré qué tipo de central soy para competir a ese alto nivel”, sostuvo.

Finalmente, Córdoba habló sobre la emoción que representa disputar el amistoso ante Brasil en el histórico estadio Maracaná.

“El Maracaná creo que es una expectativa muy alta. Es uno de los campos más importantes en Brasil. ¿Qué jugador no quiere jugar ahí? Va a ser muy importante y muy lindo disputar este partido amistoso”, concluyó.

Panamá afrontará este compromiso como una de sus últimas tres grandes pruebas antes de iniciar su segunda participación en una Copa del Mundo.