José Córdoba fue elegido mejor jugador de abril del Norwich City

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El defensor panameño tuvo un sólido cierre de temporada en su segunda campaña en la Championship de Inglaterra.

El defensor panameño José Córdoba fue reconocido como el mejor jugador del mes de abril del Norwich City, destacando su solidez defensiva en la recta final de la temporada en la EFL Championship, segunda división del fútbol inglés.

De acuerdo con estadísticas del club, el zaguero istmeño tuvo un rendimiento sobresaliente durante el mes, registrando seis apariciones, 43 recuperaciones de balón, un gol, un promedio de 60 toques por partido, además de dos intercepciones y 28 despejes, números que reflejan su impacto en la última línea del equipo.

José's month in numbers 👇🔢 pic.twitter.com/rl8PANpHHH — Norwich City FC (@NorwichCityFC) May 8, 2026

“Es una gran satisfacción ser nominado a Jugador del Mes, porque me motiva a seguir trabajando duro y demuestra todo el esfuerzo que he realizado para ayudar a mi equipo”, dijo Córdoba en una entrevista al equipo.

A lo largo de la temporada 2025-2026, Córdoba disputó 28 encuentros, 24 de ellos como titular, acumulando 2,255 minutos en cancha. Durante ese periodo, aportó un gol y una asistencia, además de recibir cuatro tarjetas amarillas, consolidándose como una pieza importante en el esquema del conjunto inglés.

Esta representa su segunda campaña con el Norwich, tras su llegada en la temporada 2024-2025 procedente del Levski Sofia, en un paso que marcó su salto al fútbol inglés y a una de las ligas más competitivas de Europa en su categoría.

GOOOOOOOOOOOOOOL DE PANAMÁ🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦



José Córdoba la manda al fondo sobre el minuto 58'.#EstoyMareaRoja pic.twitter.com/CMeKaBeU6Z — Deportes RPC (@deportes_rpc) March 31, 2026

El Norwich City cerró la temporada con una destacada segunda mitad que le permitió finalizar en la novena posición con 65 puntos, quedando a ocho unidades de la zona de playoffs, mostrando una evolución importante en su rendimiento colectivo. Sumó 11 puntos en abril.

Con 24 años, Córdoba continúa afianzándose como uno de los defensores panameños con mayor proyección internacional y se mantiene en el radar de la selección nacional dirigida por Thomas Christiansen, perfilándose como una opción para integrar la convocatoria de Panamá de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.