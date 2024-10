José Córdoba fue titular en el empate del Norwich City

Escuchar audio noticia

El defensor panameño José Córdoba fue ayer, sábado 19 de octubre, titular y jugó hasta el minuto 80, en el empate del Norwich City 1-1 ante el Stoke City, en la décima jornada del EFL Championship de Inglaterra.

Córdoba, de 23 años, venía de perderse los partidos amistosos contra Estados Unidos y Canadá por molestias en la rodilla, saltó ayer a la cancha en el once titular del técnico Johannes Hoff Thorup.

