José Córdoba fue titular en la derrota del Norwich ante Leeds en la FA Cup

El defensor panameño completó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla.

El Norwich City quedó eliminado de la FA Cup luego de perder 3-0 frente al Leeds United, este domingo en la quinta ronda del torneo.

En el encuentro, el defensor panameño José Córdoba fue titular y disputó los 90 minutos del compromiso.

Our cup journey comes to an end. pic.twitter.com/X0obmZNOlE — Norwich City FC (@NorwichCityFC) March 8, 2026

El zaguero tuvo una destacada labor defensiva al registrar siete despejes, ganar dos de seis duelos terrestres y dos de tres aéreos, además de completar el 90 % de sus pases. Durante el partido también recibió una tarjeta amarilla.

El Leeds encaminó la victoria con goles de Sean Longstaff al minuto 32 y Gabriel Gudmundsson al 43, ambos en la primera mitad. En la recta final del encuentro, Joel Piroe selló el 3-0 definitivo al 85.

Tras la eliminación copera, Norwich concentra todos sus esfuerzos en la EFL Championship, donde busca acercarse a los puestos de playoff y alejarse de la zona comprometida de la tabla.

Actualmente, el equipo se ubica en la posición 17 con 45 puntos, mientras que su próximo rival, el Sheffield United FC, ocupa el puesto 11 con 49 unidades.

El próximo compromiso del Norwich será el miércoles 11 de marzo, cuando visite al Sheffield United en un duelo importante para sus aspiraciones dentro del campeonato.