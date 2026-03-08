Panamá, 08 de marzo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    José Córdoba fue titular en la derrota del Norwich ante Leeds en la FA Cup

    El defensor panameño completó todo el partido y recibió una tarjeta amarilla.

    Humberto Cornejo
    José Córdoba fue titular en la derrota del Norwich ante Leeds en la FA Cup
    El defensor panameño José Córdoba volvió a la titularidad del Norwich City. Foto tomada de redes sociales.

    El Norwich City quedó eliminado de la FA Cup luego de perder 3-0 frente al Leeds United, este domingo en la quinta ronda del torneo.

    En el encuentro, el defensor panameño José Córdoba fue titular y disputó los 90 minutos del compromiso.

    El zaguero tuvo una destacada labor defensiva al registrar siete despejes, ganar dos de seis duelos terrestres y dos de tres aéreos, además de completar el 90 % de sus pases. Durante el partido también recibió una tarjeta amarilla.

    El Leeds encaminó la victoria con goles de Sean Longstaff al minuto 32 y Gabriel Gudmundsson al 43, ambos en la primera mitad. En la recta final del encuentro, Joel Piroe selló el 3-0 definitivo al 85.

    Tras la eliminación copera, Norwich concentra todos sus esfuerzos en la EFL Championship, donde busca acercarse a los puestos de playoff y alejarse de la zona comprometida de la tabla.

    Actualmente, el equipo se ubica en la posición 17 con 45 puntos, mientras que su próximo rival, el Sheffield United FC, ocupa el puesto 11 con 49 unidades.

    El próximo compromiso del Norwich será el miércoles 11 de marzo, cuando visite al Sheffield United en un duelo importante para sus aspiraciones dentro del campeonato.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tren Panamá–David busca trabajadores: así puede enviar su hoja de vida. Leer más
    • Hablan los vecinos de Villa Lucre: la diversión que se volvió caos. Leer más
    • Se quedaron sin contrato y deberán pagar impuestos: Mulino sobre servicios tercerizados en Balboa y Cristóbal. Leer más
    • Con 20 abogados en planilla, la AMP buscaba un traslado por $1.2 millones para pagar asesoría externa. Leer más
    • Fracasa intento de castigar el enriquecimiento injustificado de particulares. Leer más
    • Viceministra Lilibeth Cárdenas es designada nueva directora de la Senniaf. Leer más
    • Ocho años de cárcel: ratifican condena contra exmiembro de la cúpula del PRD por peculado en el Ifarhu. Leer más