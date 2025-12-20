Panamá, 20 de diciembre del 2025

    Fútbol

    José Córdoba vio minutos en el empate del Norwich City en la Championship

    Humberto Cornejo
    José Córdoba vio minutos en el empate del Norwich City en la Championship
    José Córdoba está en su segunda temporada con el Norwich City. Tomada de @NorwichCityFC

    El Norwich City, del panameño José Córdoba, dejó escapar una victoria al empatar 1-1 ante el Preston North End, en partido correspondiente a la jornada 22 de la Championship inglesa.

    El defensor istmeño ingresó al terreno de juego al minuto 65, en sustitución de Ben Chrisene, y disputó 25 minutos, aportando orden y presencia defensiva en el tramo final del encuentro.

    Córdoba, de 24 años, registró 25 toques de balón, una intercepción, cuatro recuperaciones, ganó uno de dos duelos terrestres, completó 8 de 15 pases (53 %) y acertó uno de cuatro envíos largos, dejando una actuación correcta desde el banco.

    El Norwich logró ponerse en ventaja a los 85 minutos gracias a un tanto de Jovon Makama, que parecía encaminar el triunfo visitante. Sin embargo, cuando el partido agonizaba, Will Keane apareció en el 90+6 para sellar la igualdad y evitar la derrota del Preston.

    Pese a dejar escapar el triunfo en el cierre, el resultado le permite al Norwich sumar por tercer partido consecutivo sin conocer la derrota, una señal positiva en medio de una temporada complicada.

    Con este empate, los Canarios alcanzaron 18 puntos y se mantienen en la penúltima posición de la tabla general de la Championship, aún en zona comprometida.

    El conjunto volverá a la acción el viernes 26 de diciembre, cuando reciba al Charlton Athletic en Carrow Road, en un duelo clave para intentar iniciar una reacción en la recta final del año.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

