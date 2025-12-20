José Córdoba vio minutos en el empate del Norwich City en la Championship

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Norwich City, del panameño José Córdoba, dejó escapar una victoria al empatar 1-1 ante el Preston North End, en partido correspondiente a la jornada 22 de la Championship inglesa.

El defensor istmeño ingresó al terreno de juego al minuto 65, en sustitución de Ben Chrisene, y disputó 25 minutos, aportando orden y presencia defensiva en el tramo final del encuentro.

Late heartbreak for City. pic.twitter.com/WdhWgrpREO — Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 20, 2025

Córdoba, de 24 años, registró 25 toques de balón, una intercepción, cuatro recuperaciones, ganó uno de dos duelos terrestres, completó 8 de 15 pases (53 %) y acertó uno de cuatro envíos largos, dejando una actuación correcta desde el banco.

El Norwich logró ponerse en ventaja a los 85 minutos gracias a un tanto de Jovon Makama, que parecía encaminar el triunfo visitante. Sin embargo, cuando el partido agonizaba, Will Keane apareció en el 90+6 para sellar la igualdad y evitar la derrota del Preston.

Pese a dejar escapar el triunfo en el cierre, el resultado le permite al Norwich sumar por tercer partido consecutivo sin conocer la derrota, una señal positiva en medio de una temporada complicada.

Goal 7️⃣ of the season for Jov 🔥 pic.twitter.com/EAq6j88mfd — Norwich City FC (@NorwichCityFC) December 20, 2025

Con este empate, los Canarios alcanzaron 18 puntos y se mantienen en la penúltima posición de la tabla general de la Championship, aún en zona comprometida.

El conjunto volverá a la acción el viernes 26 de diciembre, cuando reciba al Charlton Athletic en Carrow Road, en un duelo clave para intentar iniciar una reacción en la recta final del año.