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    Desafío

    José Córdoba pone su experiencia a disposición de Bruno Alves en su adaptación al fútbol inglés

    El defensor panameño del Norwich City destacó las condiciones de su nuevo compañero brasileño y aseguró que está dispuesto a ayudarlo a afrontar las exigencias del fútbol inglés.

    Humberto Cornejo
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    José Córdoba pone su experiencia a disposición de Bruno Alves en su adaptación al fútbol inglés
    José Córdoba está por iniciar su tercera temporada con el Norwich. Foto: Tomada de @NorwichCityFC

    José Córdoba conoce de primera mano el desafío que representa llegar al fútbol inglés. Por eso, el defensor panameño considera que tiene una oportunidad especial de apoyar a su nuevo compañero en el Norwich City, el brasileño Bruno Alves, quien afronta sus primeros pasos en Inglaterra.

    Alves llegó este verano al conjunto de Carrow Road procedente de las categorías inferiores del Cruzeiro, como una apuesta para reforzar la defensa central y desarrollar a uno de los jóvenes talentos identificados por el club.

    Su proceso de adaptación tiene algunas similitudes con el que vivió Córdoba desde su llegada al Norwich en 2024, especialmente por el cambio de estilo y las exigencias del fútbol inglés. Esa experiencia es precisamente la que el panameño quiere poner al servicio de su nuevo compañero.

    “Sí, claro, porque viene de Sudamérica”, respondió Córdoba al ser preguntado por las similitudes entre ambos, en declaraciones recogidas por Pink Un.

    “Tiene buena experiencia en su país, pero el fútbol inglés es muy diferente”.

    El mundialista con la Roja también destacó algunas de las características futbolísticas de Alves, aunque reconoció que todavía tiene aspectos que debe mejorar mientras completa su proceso de adaptación.

    “Juega con ambos pies, eso es bueno. Es muy inteligente con el balón. Estoy seguro de que tendrá una buena temporada con nosotros y aprenderá mucho”.

    Córdoba, además, está dispuesto a asumir un papel activo en el crecimiento del brasileño dentro del vestuario y en la cancha, aprovechando su propia experiencia en el fútbol inglés.

    “Personalmente, como compañero suyo, intentaré ayudarle en todo y decirle qué puede esperar de cada situación”.

    El defensor panameño también valoró positivamente la competencia que existe actualmente en la zaga del Norwich, al considerar que el equipo cuenta con varias alternativas para afrontar la temporada.

    “Como pueden ver, tenemos un buen grupo de centrales. Todos los jugadores pueden jugar. Eso es positivo. No importa quién esté en el campo. Todos pueden hacer un buen trabajo”, expresó Córdoba.

    “También me alegra que se haya unido al club. Tiene mucho que aprender, pero me aseguraré de que aprenda lo mejor posible”, finalizó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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