José Córdoba quedó satisfecho con su desempeño en la derrota del Norwich

El defensor panameño José Córdoba expresó que la derrota del Norwich City por 4-0 ante el Crystal Palace fue un poco decepcionante, pero que se siente contento de haber podido jugar los 90 minutos de ese encuentro correspondiente a la Carabao Cup.

“Sabemos que estamos jugando contra un equipo de la Premier League; conocemos el nivel que ellos tienen”, dijo Córdoba en una entrevista para el club al finalizar el encuentro.

“Personalmente, estoy contento de haber jugado mis primeros 90 minutos con el equipo”, agregó.

