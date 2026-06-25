José Córdoba realza el papel competitivo de Panamá pese a la eliminación

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El defensor José Córdoba compareció este jueves ante los medios de comunicación en el Nottawasaga Resort, en Ontario, Canadá, y dejó claro que, pese a la eliminación matemática de la selección de fútbol de Panamá, el grupo mantiene intacta la motivación para cerrar su participación con una actuación que deje una buena imagen frente a Inglaterra.

“Estamos en una posición en la que sabemos que vamos fuera de la Copa del Mundo, pero vamos a afrontar el último partido con mucha seriedad, con mucha madurez y sabiendo que jugaremos con un gran rival”, expresó Córdoba. “Nos quedamos con muchas cosas positivas de lo que hicimos, de cómo el equipo respondió cada partido. Eso nos da la motivación hoy de terminar el Mundial contra Inglaterra”.

El encuentro del próximo sábado tendrá un significado especial para el zaguero panameño. Córdoba milita actualmente en el Norwich City y tendrá enfrente a varias de las máximas figuras del fútbol inglés, jugadores que cada semana protagonizan algunas de las principales competiciones del planeta.

“Es un partido muy lindo. Significa mucho para mí estar en el fútbol inglés y poder representar a mi nación. Jugar contra ellos, contra jugadores con mucha calidad”, señaló el defensor. “También creo que para el equipo va a ser fundamental terminar con un buen partido, competirles, hacer un partido digno. También para nuestra gente”.

El panameño José Córdoba en el partido contra Croacia, en Toronto, Canadá. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

El central también explicó cuál considera que debe ser la misión de Panamá en su despedida del torneo.

“Demostrarles a una gran selección la calidad de jugador que tenemos, el grupo lo fuerte que está y dar una buena imagen. Demostrarle al mundo que Panamá tiene buenos jugadores y que sabemos competir”, manifestó.

Las palabras de Córdoba llegan después de dos actuaciones exigentes para la defensa panameña. Ante Ghana, Panamá cayó 1-0 con un gol recibido en el tercer minuto del tiempo de reposición de la segunda mitad. En aquella acción, el defensor fue señalado inicialmente como uno de los responsables, incluso por el seleccionador Thomas Christiansen. Sin embargo, una revisión más amplia de la jugada evidencia una serie de errores tácticos colectivos que involucraron a varios futbolistas panameños antes de que se produjera la anotación.

A nivel individual, Córdoba firmó números destacados en ese encuentro. Recorrió 9.7 kilómetros, alcanzó una velocidad máxima de 35.1 kilómetros por hora, registró tres contribuciones defensivas, ganó dos de cuatro duelos terrestres, cometió una falta y completó 91 de los 101 pases que intentó.

Frente a Croacia volvió a asumir una gran carga de trabajo defensivo. Recorrió 9.3 kilómetros con una velocidad máxima de 31.8 kilómetros por hora, acumuló 11 contribuciones defensivas, ganó dos de siete duelos terrestres y dos de cuatro aéreos, cometió cuatro faltas y completó 38 de 43 pases.

Además, logró terminar el partido sin ser superado en situaciones de uno contra uno, una diferencia importante respecto a la acción del gol de Ghana, cuando perdió el duelo con Brandon Thomas-Asante antes de la definición de Caleb Yirenkyi.

José Córdoba en acción durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Ghana y Panamá, en Toronto, Canadá, el 17 de junio de 2026. EFE/EPA/EDUARDO LIMA

Más allá de los resultados, Córdoba considera que Panamá ha dejado señales positivas durante el torneo.

“Creo que hay muchas cosas que puedo decir personalmente positivas del partido de Ghana y de Croacia. Pero como grupo, el resultado positivo fue cómo respondimos”, comentó. “Veo a todos mis compañeros haciendo un buen trabajo. Tenemos nuestra mentalidad. Estábamos todos luchando. Hacemos un buen trabajo juntos”.

El defensor destacó especialmente la manera en que Panamá logró competir ante dos selecciones con futbolistas de primer nivel internacional.

“Estábamos enfrentándonos a dos naciones, dos grandes naciones. Creo que el modo en que controlamos el partido, el modo en que manejamos la situación durante el partido contra grandes jugadores, creo que eso es algo que debemos apoyar”, indicó.

A nivel personal, el mundialista se mostró satisfecho con su rendimiento durante la competición y valoró el aprendizaje adquirido enfrentando rivales de máxima exigencia.

“Hasta el día de hoy lo estoy viviendo cada día. Desde el primer día cuando salió la convocatoria. Y hasta hoy lo estoy viviendo, lo estoy disfrutando al máximo”, explicó. “Han sido muchos sentimientos encontrados. Entonces felicidad pura”.

“Me califico bien. Creo que he dado lo que quería dar al equipo. Una protección, mucha seguridad atrás. Creo que he estado al 100% concentrado. Y eso me hace sentirme bien conmigo mismo, que estoy dando al 100% para ayudar a mi selección”.

Córdoba también reconoció el impacto que tiene disputar encuentros de esta magnitud para el crecimiento de cualquier futbolista.

“El fútbol te da muchísimo en pocos partidos. Me llevo muchísimas cosas buenas porque jugar a este nivel, ver la diferencia de partidos, de jugadores, me deja muchas cosas positivas. Jugar a este nivel te da la sensación de que puedes llegar a los siguientes niveles que tiene el fútbol. Y para mí es fundamental hoy en día en mi carrera”.

Antes de finalizar, el defensor dedicó unas palabras a la afición panameña, que se ha hecho sentir tanto en las gradas como en las calles de Toronto durante el torneo.

“Primero felicitarlos porque vimos la cantidad de personas que fueron al partido y eso nos hizo sentir muy felices. Ver nuestra linda bandera por las calles de Toronto”, dijo. “Que sigan apoyándonos. Vamos a darle todo siempre cada vez que vistamos la camiseta de Panamá”.

La selección nacional tiene previsto aterrizar este jueves, a las 5:00 p.m. hora de Panamá, en un aeropuerto de Nueva Jersey. El equipo se hospedará en ese estado, a unos 40 kilómetros del MetLife Stadium. Para este viernes está programado un entrenamiento matutino y, posteriormente, la conferencia de prensa oficial de Thomas Christiansen.