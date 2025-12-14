José Córdoba reaparece con el Norwich y César Blackman anota en triunfo del Slovan Bratislava

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El fútbol panameño volvió a tener una jornada destacada en Europa con las actuaciones de José Córdoba en Inglaterra y César Blackman en Eslovaquia, ambos aportando de manera directa al buen momento de sus respectivos clubes.

En la Championship inglesa, el defensor Córdoba reapareció con el Norwich City el sábado 13 de diciembre, en la victoria por 2-1 frente al Southampton, luego de dos meses alejado de las canchas por lesión.

El zaguero panameño, de 24 años, había sufrido una lesión en los isquiotibiales del muslo derecho el pasado mes de octubre, durante un compromiso con la selección de Panamá, lo que lo marginó del duelo eliminatorio ante Surinam.

“Es alguien con potencial, con buenas cualidades con el balón y con buen físico. Es un jugador interesante con el que trabajar de cara al futuro”, dijo Philippe Clement, director del Norwich City, a Pink Up.

Córdoba ingresó al partido al minuto 65, reemplazando a Ben Chrisene, en un regreso importante para el equipo”, que buscan salir de la zona baja de la tabla.

El Norwich se ubica actualmente en la penúltima posición, con 17 puntos en 21 jornadas, y tendrá un reto exigente el próximo sábado 20 de diciembre, cuando visite al Preston North End, conjunto que marcha tercero con 35 unidades.

Mientras tanto, en la primera división de Eslovaquia, César Blackman marcó el tercer gol en la victoria por 3-2 del Slovan Bratislava sobre el MŠK Žilina, en la jornada 18 del campeonato.

El lateral derecho fue titular y disputó los 90 minutos, registrando un 91 % de efectividad en pases (39/43) y ganando cinco de siete duelos terrestres. Su anotación llegó al minuto 53, cuando el marcador se colocaba 3-0.

Con este triunfo, el Slovan Bratislava se mantiene como líder del torneo con 39 puntos, uno más que el DAC 1904, mientras que el Spartak Trnava ocupa la tercera posición.