José Córdoba regresó, César Blackman anotó y Michael Amir Murillo juega este domingo

El futbolista panameño José Córdoba volvió a ver minutos con el Norwich City, mientras que su compatriota César Blackman anotó un gol en la derrota del Slovan Brastislava.

Córdoba jugó nueve minutos en el partido en que el Norwich City cayó 3-0 ante el Queens Park Rangers, en la jornada 19 de la EFL Championship.

