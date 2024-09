José Córdoba relata su adaptación al Norwich City y su sueño de jugar en Inglaterra

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño José Córdoba fue invitado al podcast Talk Norwich City en el que pudo explicar cómo ha sido adaptación en el Norwich City F.C., que compite en la Championship de Inglaterra.

Córdoba llegó esta temporada como uno de los primeros refuerzos del Norwich, que tiene el objetivo de ascender a la Premier League.

“Creo que la parte más importante es sentirte cómodo, que todo esté bien en casa y luego puedo estar 100% concentrado en el fútbol”, dijo el panameño.

