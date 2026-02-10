Panamá, 10 de febrero del 2026

    José Córdoba se consolida en la goleada del Norwich City en la Championship

    El panameño tuvo una actuación sobresaliente, mientras el equipo se aleja del descenso y amplía una racha positiva bajo la conducción de Philippe Clement.

    Humberto Cornejo
    José Córdoba se ha ganado la confianza del técnico Philippe Clement.

    El Norwich City atraviesa su mejor tramo de la temporada tras vencer con autoridad por 0-3 al Oxford United, en partido correspondiente a la jornada 32 de la Championship inglesa.

    El triunfo representó la sexta victoria en los últimos siete encuentros del conjunto canario, racha que incluye seis triunfos en liga y uno en la Copa.

    Uno de los protagonistas del encuentro fue el defensor panameño José Córdoba, quien volvió a aparecer en el once titular y firmó una actuación sobresaliente al disputar los 90 minutos.

    El zaguero destacó por su solidez defensiva al registrar ocho despejes y cinco intercepciones, además de imponerse en cinco de seis duelos terrestres y ganar los tres duelos aéreos que disputó. Córdoba también mostró precisión con el balón, al tocarlo en 83 ocasiones y completar el 92 % de pases acertados (58 de 63).

    El dominio del Norwich se reflejó en el marcador gracias a Mohamed Touré, autor de los tres goles del compromiso. El delantero, recientemente incorporado como refuerzo procedente del Randers de Dinamarca, respondió de inmediato a la confianza depositada en él con una actuación decisiva.

    Este repunte coincide con la llegada del técnico belga Philippe Clement, quien logró sacar al equipo de la zona de descenso y encaminarlo hacia una posición más cómoda en la tabla. Con esta victoria, el Norwich alcanzó los 39 puntos y se ubica en el puesto 16, quedando a ocho unidades del último lugar de la zona de playoffs, actualmente ocupado por el Wrexham.

    El Norwich no solo suma puntos, sino también confianza, consolidando una dinámica positiva que lo perfila como uno de los equipos en mejor forma del campeonato en las últimas jornadas.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


