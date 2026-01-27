José Córdoba se erige como pilar del Norwich City en triunfo ante el líder Coventry

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Con una actuación sólida en defensa, José Córdoba fue clave en la victoria del Norwich City y continúa ganando protagonismo.

El defensor panameño José Córdoba firmó una actuación destacada en la victoria del Norwich City 2-1 sobre el Coventry City, actual líder de la Championship de Inglaterra, en un partido que confirmó el buen momento individual del zaguero y el crecimiento colectivo de los Canaries.

Córdoba fue una de las piezas más sólidas en el esquema defensivo del Norwich y dejó números que reflejan su impacto en el encuentro. El panameño realizó siete despejes, dos bloqueos, seis pases al último tercio del campo y 10 contribuciones defensivas, estadísticas que evidencian su seguridad en el fondo y su capacidad para iniciar el juego desde atrás en un duelo de alta exigencia.

El central canalero ha recuperado protagonismo en el conjunto inglés y su presencia en el once inicial se ha vuelto cada vez más frecuente. En los últimos seis partidos, Córdoba fue titular en cuatro, ingresó como suplente en uno y solo en un encuentro no vio acción, consolidándose como una opción confiable para el cuerpo técnico en la recta final de la temporada.

El triunfo ante el Coventry también extendió la racha positiva del Norwich City, que alcanzó su cuarta victoria consecutiva —tres en liga y una en Copa—, además de sumar siete triunfos en sus últimos 10 compromisos en todas las competiciones. Este buen momento le ha permitido al club escalar posiciones y acercarse a la zona alta de la tabla en la Championship.

En la presente campaña, José Córdoba, de 24 años, ha disputado 12 partidos en la segunda división del fútbol inglés, aportando solidez defensiva y regularidad en un torneo caracterizado por su intensidad y exigencia física.

Gran parte de este repunte del Norwich coincide con la llegada del técnico Philippe Clement, quien asumió el mando del equipo en noviembre. Desde entonces, el estratega belga ha logrado imprimir mayor equilibrio al conjunto, respaldándose en una defensa más ordenada y en la consistencia de jugadores como el panameño.

Clement, de 51 años, registra con los Canaries un balance de ocho victorias, tres empates y cuatro derrotas en 15 partidos, números que explican el cambio de rumbo del equipo y el crecimiento de futbolistas que han sabido aprovechar sus oportunidades, entre ellos José Córdoba, quien continúa afianzándose en el competitivo fútbol inglés.

Con este resultado, el Norwich suma 33 puntos, en el puesto 18, y se aleja de los lugares de descenso.