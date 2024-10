José Córdoba se ha convertido en un fichaje clave para el Norwich City

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño José Córdoba se ha convertido en uno de los fichajes más acertado del Norwich City para la presente temporada de la EFL Championship 2024-2025.

Sus buenas actuaciones en el terreno y su rápida adaptación han hecho que se gane el reconocimiento de la prensa, fanáticos y del mismo club.

Así lo ha plasmado en una nota el periodista Connor Southwell, del Eastern Daily Press, al indicar que el panameño ha mostrado su capacidad en el modelo de juego del técnico Johannes Hoff Thorup.

El cronista destacó que Córdoba tiene la capacidad de operar en una línea alta, debido a su capacidad de defender en espacios grandes, mientras que sus cualidades de jugar con el balón los ayudan en la construcción de juego.

🇵🇦 Jose Cordoba’s inclusion in #NCFC’s back four opened up plenty of interesting tactical avenues.



But beyond that, it was a performance that displayed why City fought so hard to sign him.



Some analysis of his first start in yellow and green👇https://t.co/UPtggGd6kZ