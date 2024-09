José Córdoba suma otra titularidad con el Norwich

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño José Coto Córdoba fue ayer, sábado 28 de septiembre, titular y jugó los 90 minutos en la victoria del Norwich City 3-2 ante el Derby Country, en la séptima fecha de la Championship de Inglaterra.

El central istmeño, de 23 años, realizó cinco despejes, logró una intercepción, tuvo 98 toques con el balón, una efectividad del 86% (73/85) de pases, ganó un duelo por tierra y cometió una falta. Además, el árbitro le mostró la tarjeta amarilla. Sofascore le dio una puntuación de 6.3.

La figura de este partido fue el español Borja Sainz (45+3′ y 87′) al anotar un hat trick, mientras que las anotaciones del rival fueron obra de Craig Forsyth (60′) y Corey Blackett-Taylor (90+1′).

Esta representó la segunda ocasión en que Córdoba parte en el once titular del equipo, luego de que la semana pasada jugara todo el partido en el triunfo del Norwich 4-1 sobre el Watford.

“Mi sueño como jugador y como persona fue jugar en Inglaterra. El sentir cómo es el fútbol aquí. El fútbol crece desde aquí, y luego en mi mente pensé, debo ir allí, ver y sentir cómo son los fanáticos, la gente”, comentó Córdoba en el podcast Talk Norwich City.

“Siento que soy fuerte, me gusta jugar duro, siento que es mi lugar aquí”, destacó.

Borja's hat-trick gets us over the line 🤩👀 pic.twitter.com/ZDeFHBJMRH