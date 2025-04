José Córdoba tendrá nuevo técnico en el Norwich City

El defensor panameño José Córdoba tendrá un nuevo director, luego de que el Norwich City tomara la decisión de despedir al danés Johannes Hoff Thorup.

El Norwich tomó esta decisión tras la derrota 3-1 ante el Millwall, en la jornada 44 de la Championship. Además, han ganado un juego en los últimos ocho partidos, en los que han cosechado solo cuatro puntos.

Norwich City can confirm that head coach Johannes Hoff Thorup has left the club with immediate effect. Assistant head coach Glen Riddersholm has also left his position.



We would like to thank Johannes and Glen for their efforts during their time at the club.