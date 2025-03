José Córdoba vuelve a la titularidad; Griffith está cerca de volver

Escuchar audio noticia

El defensor panameño José Córdoba volvió a la titularidad en el empate del Norwich City 1-1 ante Blackburn Rovers, en la jornada 35 de la EFL Championship de Inglaterra.

Córdoba, de 23 años, jugó su segundo encuentro como titular, en el que realizó cuatro despejes, tuvo un 90% de efectividad en sus pases (70/78), ganó dos de los tres duelos terrestres y uno de los dos aéreos.

Esta temporada, el istmeño ha disputado 23 partidos, 15 como titular y ha marcado un gol, en el que suma mil 359 minutos.

El Norwich estuvo cerca de la victoria con el tanto del croata Ante Crnac a los 90 minutos del partido, pero cinco minutos más tarde aparecería el austriaco Andreas Weimann para marcar la igualdad.

Con este resultado, el Norwich llega a 48 unidades para mantenerse en la pelea por uno de los puestos de playoff de ascenso para la Premier League.

Ante's 6️⃣th of the season 💥 pic.twitter.com/ZvGIC40wqL

Por otro lado, el St. Johnstone igualó 1-1 ante el Dundee, en la fecha 29 de la Premiership de Escocia.

El futbolista de Irlanda del Norte Makenzie Kirk puso por delante en el marcador al St. Johnstone a los 40’, pero Simon Murray empató las acciones a los 43’.

It ends level in Dundee. #SJFC | #SJFCLive pic.twitter.com/i4LIbaUZwt

Con este marcador, el St. Johnstone suma 25 puntos y se mantiene en la última posición de la tabla.

También se pudo conocer por BBC Sports que el panameño Víctor Griffith está muy cerca de volver a la actividad.

Precision and passion in equal measure 🤝



Keep it going, Mak!#SJFC pic.twitter.com/GNKatz6LGe