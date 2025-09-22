Panamá, 22 de septiembre del 2025

    Fútbol

    José Fajardo anota dos golazos que clasificaron a la Católica en la liga ecuatoriana

    EFE
    José Fajardo, que se perdió 12 partidos por lesión, llegó a cinco goles en el 2025 con la Universidad Católica. Cortesía

    La Universidad Católica ganó este domingo por 2-4 al campeón vigente de Ecuador, Liga de Quito, y accedió al hexagonal final por el título del torneo y los cupos para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2026.

    Un doblete del panameño José Fajardo, un autogol de Darío Aimar y otro tanto del máximo goleador del torneo, el ecuatoriano Byron Palacios, dieron el triunfo a la Católica, mientras que por Liga anotaron el argentino Lautaro Pastrán y Kevin Minda.

    La Católica alcanzó los mismos 46 puntos que Deportivo Cuenca y Orense, pero selló su clasificación por contar con +18 de diferencia de goles, frente a los cuencanos (+7) y Orense (+2), que quedaron a merced de Libertad, que completó 43 puntos (+5).

    La Católica se unió en el marco del hexagonal final al líder de la Liga Pro, al Independiente del Valle, que tiene 63 puntos; al Barcelona, que está con 53, y Liga de Quito, con 48.

    El Barcelona derrotó por 0-1 a Deportivo Cuenca con gol de Xavier Arreaga y en el último minuto de reposición sufrió la expulsión de Gustavo Vallecilla.

    El Orense sacó un valioso punto tras el empate 0-0 ante el Aucas y buscará clasificarse en la próxima fecha, mientras que Libertad empató 1-1 en su visita a Macará.

    Por Libertad anotó Néstor Caicedo y para Macará convirtió el uruguayo Palo González.

    Por su parte, el Emelec goleó por 4-0 a El Nacional, con doblete de José Francisco Cevallos, y otros dos goles de Jaime Ayoví y de Justin Cuero, lo que le permitió ubicarse en el octavo puesto, con 41 puntos.

    El Independiente del Valle empató el sábado 2-2 ante el colista Mushuc Runa, el Delfín perdió de local por 0-1 frente a Técnico Universitario y Vinotinto goleó por 4-1 al Manta.

    El segundo hexagonal, que otorgará un cupo para la Sudamericana de 2026, esperará al Cuenca, Orense o Libertad, y se completará con Emelec, Aucas, Macará, El Nacional y el que se salve en la próxima fecha de los últimos 4 puestos de la tabla. Delfín tiene 30 puntos, Técnico Universitario 28 y Vinotinto 27.

    Mientras Manta y Mushuc Runa, tras los resultados de la vigésima novena fecha, pasaron al cuadrangular final en el que los dos peores equipos del campeonato perderán la categoría para el próximo año.

    EFE

    Agencia de noticias

