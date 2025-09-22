José Fajardo anota dos golazos que clasificaron a la Católica en la liga ecuatoriana

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Universidad Católica ganó este domingo por 2-4 al campeón vigente de Ecuador, Liga de Quito, y accedió al hexagonal final por el título del torneo y los cupos para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana de 2026.

Un doblete del panameño José Fajardo, un autogol de Darío Aimar y otro tanto del máximo goleador del torneo, el ecuatoriano Byron Palacios, dieron el triunfo a la Católica, mientras que por Liga anotaron el argentino Lautaro Pastrán y Kevin Minda.

La Católica alcanzó los mismos 46 puntos que Deportivo Cuenca y Orense, pero selló su clasificación por contar con +18 de diferencia de goles, frente a los cuencanos (+7) y Orense (+2), que quedaron a merced de Libertad, que completó 43 puntos (+5).

La Católica se unió en el marco del hexagonal final al líder de la Liga Pro, al Independiente del Valle, que tiene 63 puntos; al Barcelona, que está con 53, y Liga de Quito, con 48.

El Barcelona derrotó por 0-1 a Deportivo Cuenca con gol de Xavier Arreaga y en el último minuto de reposición sufrió la expulsión de Gustavo Vallecilla.

El Orense sacó un valioso punto tras el empate 0-0 ante el Aucas y buscará clasificarse en la próxima fecha, mientras que Libertad empató 1-1 en su visita a Macará.

Por Libertad anotó Néstor Caicedo y para Macará convirtió el uruguayo Palo González.

Por su parte, el Emelec goleó por 4-0 a El Nacional, con doblete de José Francisco Cevallos, y otros dos goles de Jaime Ayoví y de Justin Cuero, lo que le permitió ubicarse en el octavo puesto, con 41 puntos.

El Independiente del Valle empató el sábado 2-2 ante el colista Mushuc Runa, el Delfín perdió de local por 0-1 frente a Técnico Universitario y Vinotinto goleó por 4-1 al Manta.

El segundo hexagonal, que otorgará un cupo para la Sudamericana de 2026, esperará al Cuenca, Orense o Libertad, y se completará con Emelec, Aucas, Macará, El Nacional y el que se salve en la próxima fecha de los últimos 4 puestos de la tabla. Delfín tiene 30 puntos, Técnico Universitario 28 y Vinotinto 27.

Mientras Manta y Mushuc Runa, tras los resultados de la vigésima novena fecha, pasaron al cuadrangular final en el que los dos peores equipos del campeonato perderán la categoría para el próximo año.