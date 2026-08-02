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    Fútbol

    José Fajardo anota tres goles y la Católica se consolida como segunda en Ecuador

    EFE
    José Fajardo anota tres goles y la Católica se consolida como segunda en Ecuador
    José Fajardo ha anotado cuatro goles en los últimos tres partido con su club. Cortesía

    La Universidad Católica goleó este sábado por 4-0 a Técnico Universitario con un triplete del panameño José Fajardo y un autogol de Rafael Chila, consolidando el segundo lugar de las posiciones en la vigésima tercera fecha de la liga profesional ecuatoriana.

    Desde el comienzo del partido el cuadro católico dio muestras del gran momento que atraviesa en la disputa del torneo ecuatoriano y, prácticamente le bastó el primer tiempo para ratificar la superioridad sobre el Técnico Universitario del entrenador colombiano Bernardo Redín.

    La Universidad Católica acumuló 39 puntos, pero continúa lejos del primer puesto dominado por el Independiente del Valle, con 55 unidades, que se enfrentará este domingo a Deportivo Cuenca.

    Por su parte, el Aucas ganó 0-2 a domicilio de Emelec con un doblete del atacante Ayrton Preciado, aprovechándose de su técnica y velocidad para desbaratar el sistema defensivo de su exequipo.

    El triunfo mantuvo en el tercer puesto al Aucas, con 38 enteros, que le valió también para aplacar el descontento de su técnico, el argentino Norberto Araujo, que estuvo varios días fuera del equipo por la falta de contratación de nuevos jugadores debido a los inconvenientes económicos que afectan al club.

    La derrota complicó más al Emelec, que hipotecó en gran porcentaje la posibilidad de pelear por algún billete para la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, ubicándose duodécimo, con 28 puntos.

    El Mushuc Runa se impuso por 1-2 en su visita al colista del torneo, Manta, con anotaciones de Cristopher Angulo y de Ronie Carrillo, para ahondar más la crisis futbolística del Manta, que el miércoles pasado se quedó sin el entrenador Javier Carvajal.

    El atacante José Angulo hizo el gol del descuento para el Manta, que sufrió la expulsión de Alejandro Rialpe, en el último instante del partido.

    La vigésima tercera fecha continuará este domingo cuando se enfrenten Independiente del Valle-Deportivo Cuenca; Macará-Guayaquil City; Leones del Norte-Barcelona y concluirá el lunes con el partido entre Liga de Quito y el Delfín.

    EFE

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