José Fajardo celebra y se lesiona en noche de eliminación de la Católica

El panameño José Fajardo vivió una noche de contraste: firmó un doblete, pero terminó lesionado tras su celebración en el segundo gol y al final todo acabó en la eliminación de la Universidad Católica frente a Juventud de Las Piedras, que avanzó a la siguiente ronda previa de la Copa Libertadores después de imponerse en la tanda de penales.

Fajardo fue protagonista desde el arranque. A los 7 minutos abrió el marcador con una acción de alta calidad junto al panameño Everardo Rose, una combinación rápida y vertical que rompió líneas y terminó con una definición potente del delantero panameño.

ES UN GOLAZO 100% PANAMEÑO EL DE LA U CATÓLTICA



TREMENDA la jugada de Fajardo para definirla después de la asistencia de Everardo Rose





Juventud reaccionó y sostuvo su propuesta ofensiva pese al golpe temprano. Renzo Sánchez empató al 26 y el cierre del primer tiempo fue de alta tensión. Federico Barrandeguy puso el 1-2 parcial de penal al 45+3. Apenas iniciado el complemento, Pablo Lago también marcó desde los once metros, al 48, para ampliar la ventaja visitante.

La Católica no se desordenó y encontró respuestas. El venezolano Jhon Chancellor descontó al 64 y el partido entró en un tramo de intercambio abierto. Allí volvió a aparecer Fajardo. Al minuto 74 firmó su segundo tanto de la noche, atacando el área con determinación.

Tras convertir, realizó el tradicional “knee slide”, el deslizamiento de rodillas popularizado en el fútbol inglés, pero el gesto le pasó factura: al delantero se le trancó la rodilla y debió ser atendido.

NO, FAJARDO



El panameño anotó su doblete, pero en la celebración, cayó mal y tuvo que salir en camilla



¡Esperemos que no sea de gravedad!





Con la serie al límite, el cuadro uruguayo no renunció al ataque. En tiempo añadido, al 90+2, el defensor Patricio Pernicone capturó un rebote dentro del área y remató de primera para el 3-4, resultado que igualó la llave global y forzó la definición desde el punto penal.

En la tanda, el portero Sebastián Sosa se convirtió en el factor decisivo. Detuvo dos remates —a Jhon Chancellor y a Jerónimo Cacciabue— y encaminó la clasificación histórica del club charrúa en su debut en el torneo. Convirtieron para Juventud Barrandeguy, Alejo Cruz, Ramiro Peralta y Fernando Mimbacas; el único fallo fue de Gonzalo Gómez, cuyo disparo fue contenido por Rafael Romo.

Por la Católica anotaron Luis Cangá, Byron Palacios y Gregory Anangonó, pero no fue suficiente. Con el 3-4 también en la serie de penales, Juventud selló el pase y enfrentará en la próxima ronda al Club Guaraní. Fajardo, figura goleadora de la noche, quedó marcado por el doblete y la inoportuna lesión en su celebración.