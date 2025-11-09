José Fajardo marca doblete y guía la victoria de Universidad Católica

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El atacante panameño José Fajardo volvió a brillar en el fútbol ecuatoriano al marcar un doblete en la victoria de Universidad Católica por 2-0 sobre Independiente del Valle, este sábado 8 de noviembre, en la quinta jornada de la Ronda de Campeonato de la Liga Pro de Ecuador.

El primer gol del istmeño llegó al minuto 34, desde el punto penal, con una definición potente y precisa al ángulo que dejó sin opciones al portero rival.

Ya en la recta final de la primera mitad, Fajardo amplió la ventaja tras aprovechar una serie de rebotes en el área para empujar la pelota al fondo de las redes y sellar el triunfo del conjunto capitalino.

Con esta actuación, el delantero llegó a diez goles en la presente temporada, en 23 partidos disputados, consolidándose como una de las figuras ofensivas más destacadas del torneo ecuatoriano.

En el compromiso también vio acción el también panameño Azarías Londoño, quien compartió minutos con su compatriota en la ofensiva del conjunto universitario. Ambos jugadores forman parte de la convocatoria de Thomas Christiansen para los últimos partidos de Panamá en la eliminatoria mundialista rumbo a 2026, frente a Guatemala (13 de noviembre) y El Salvador (18 de noviembre).

La Universidad Católica alcanzó con este triunfo los 55 puntos, ubicándose en la cuarta posición de la tabla, mientras que Independiente del Valle se mantiene en lo más alto con 73 unidades.