Panamá, 24 de abril del 2026

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    Fútbol

    José Fajardo marcó en la goleada de Universidad Católica sobre Macará

    El panameño convirtió un penal y lidera a Universidad Católica, que se ubica en lo más alto de la tabla.

    Humberto Cornejo
    José Fajardo marcó en la goleada de Universidad Católica sobre Macará
    José Fajardo de U. Católica celebra un gol, en un partido de vuelta por la primera fase de la Copa Libertadores entre U. Católica y Juventud en el estadio Olímpico en Quito. EFE/ José Jacome

    José Fajardo se destacó este jueves en la victoria de Universidad Católica al marcar uno de los goles en la goleada 4-0 sobre Macará, correspondiente al cierre de la décima fecha de la Liga Pro ecuatoriana.

    El atacante panameño anotó en el minuto 72 desde el punto penal, ampliando la ventaja de la Católica. Las otras tres anotaciones fueron de Emiliano Clavijo (62′), un autogol de Jordano Zambrano (74′) y Byron Palacios (90+1′), que sellaron la victoria del equipo local, que con +15 de diferencia de goles desplazó del primer lugar a Independiente del Valle, aunque ambos suman 22 puntos.

    Con este resultado, Universidad Católica reafirma su gran momento en la temporada, y Fajardo demuestra que se encuentra en un excelente estado de forma, aportando decisivamente al ataque de su equipo y enviando un mensaje claro de su potencial en el fútbol ecuatoriano.

    Macará, por su parte, se ubica en el noveno puesto con 13 puntos.

    En este encuentro también vio acción Azarías Londoño, quien fue titular y participó hasta el minuto 58, cuando fue reemplazado por el uruguayo Mauricio Alonso.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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