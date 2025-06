José Luis Rodríguez feliz en México y enfocado en llevar a Panamá al Mundial

El jugador de la selección de Panamá, José Luis Rodríguez, expresó que el grupo está enfocado en los dos partidos de la eliminatoria mundialista, pero que también irán a la Copa Oro con la intención de competir y ganarla.

Rodríguez, de 26 años, expresó que el objetivo más importante es clasificar por segunda ocasión a una Copa del Mundo y que no hay excusas.

“Creo que no tenemos excusa. Sea el rival que se nos pare al frente debemos enfrentarlo y sacar la victoria. Al final, es lo que queremos. Es lo que estamos buscando y no hay excusa de nada”, dijo Rodríguez durante el entrenamiento de este martes.

¡DÍA 3️⃣ EN PENONOMÉ!



Siguen reportándose los jugadores a la base de la selección #PanamáMayor 🇵🇦 en Penonomé, provincia de Coclé, previo a sus partidos de Eliminatorias y @GoldCup 🏆.



— FEPAFUT (@fepafut) June 2, 2025

“Todos estamos claros en lo que debemos hacer y si queremos lograr cosas importantes, todos debemos estar en nuestro mejor nivel”, agregó.

La Roja de Thomas Christiansen se medirá de visitante el sábado 7 de junio a Belice, mientras que el martes 10 de junio se enfrentará a Nicaragua, en el cierre de la segunda fase. Mientras que la Copa Oro se disputará del 14 de junio al 6 de julio.

¡LA LISTA DE CONVOCADOS 📋!



Aquí le presentamos los 26 elegidos por el DT Thomas Christiansen de la selección #PanamáMayor 🇵🇦 para los partidos de Eliminatorias y @GoldCup 🏆.



— FEPAFUT (@fepafut) June 3, 2025

“Estamos enfocados en los dos partidos que son de eliminatorias, lo más importante, pero cuando llegue la Copa Oro vamos a querer ganarla”, destacó Rodríguez.

“Vamos a competir, no iremos a pasear. Todos debemos tener eso claro. Me gustaría ganar algo importante con la selección, es un torneo importante y tenemos que ir con todo”, añadió.

Sobre su renovación con los Bravos de Juárez hasta 2028, Rodríguez reiteró que se siente feliz en el fútbol mexicano.

“Era algo que ya hace meses, la decisión estaba tomada. No sé quién dijo que tenía que regresar, pero desde el primer momento que salí de allá no quería volver más. Lo tenía claro. Me quiero quedar en México, tranquilo. Estoy feliz ahí”, concluyó Rodríguez, quien llegó procedente de la Estrella Roja de Belgrado.