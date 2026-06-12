José Luis Rodríguez sueña con su revancha y quiere marcar en el Mundial 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El volante panameño asegura que ya tiene su celebración lista y trabaja día a día para estar listo.

El volante de la selección de Panamá, José Luis Rodríguez, llega a la Copa del Mundo 2026 con una ilusión muy clara: marcar un gol con la camiseta nacional y dejar atrás la espina que le dejó su participación en Rusia 2018.

“Créeme que justo lo soñé, ayer puedo decir, soñé que metía un gol, así que esperemos que sea así. Estoy trabajando muy duro para estar listo cuando el profe me necesite. Me vengo preparando ya hace mucho tiempo; desde que terminó el torneo en México, no me dejé de preparar para estar listo para este momento", dijo Rodríguez en conferencia de prensa a medios panameños en Canadá .

“La verdad que ojalá que así sea, y claro que sí, me quedó la espinita, porque al final, aunque la FIFA quiera decir que no, para mí sí fue gol mío. Si ya tengo la celebración lista y todo, si Dios me lo permite", agregó.

El recuerdo al que hace referencia sigue presente. En la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, Panamá se adelantó ante Túnez con una acción que terminó siendo registrada como autogol, pese a que el remate inicial fue suyo. Aquel partido finalizó 2-1 a favor del conjunto africano, cerrando así la histórica primera participación mundialista de La Roja.

Más allá de esa cuenta pendiente, Rodríguez destacó el significado de vestir la camiseta nacional y su compromiso dentro del grupo.

“Me da mucha felicidad, primero por estar cumpliendo un sueño de niño, que es formar parte de la Selección Nacional de mi país. Creo que es un orgullo para mí. Y claro, yo, la verdad, me preparo el día a día para tratar de siempre estar a la disposición del entrenador y de la Selección”, expresó el volante.

En cuanto al estado físico de sus compañeros Adalberto Carrasquilla y Luis Mejía, el mediocampista se mostró optimista sobre su recuperación de cara al debut y destacó la forma en que han trabajado.

“He hablado un poco con Carra (Adalberto Carrasquilla), he hablado un poco con Luis (Mejía) también. La verdad, lo veo bastante bien; están trabajando muy duro para estar ahí con nosotros. Esperemos y confiamos en Dios que así va a ser”, indicó.

Rodríguez también resaltó la versatilidad de Edgar Yoel Bárcenas, quien ha asumido funciones en el campo sin inconvenientes, luego de jugar los últimos amistosos como mediocentro.

“Y sobre Joel, la verdad es algo que no me sorprende. Joel puede jugar hasta de portero, o sea, todas las posiciones que tú lo pongas, las hace bien, te cumple“, manifestó.

Finalmente, el futbolista no ocultó su ansiedad por saltar al campo en la cita mundialista, reflejando el ambiente competitivo dentro del plantel.

“Tengo ganas de jugar ya; muchos días encerrados, ya comenzando los partidos te dan ganas de querer jugar, pero bueno, creo que hay que estar tranquilos… yo creo que todos estarán con la misma ansia que yo de querer jugar", comentó.