José Mayorga confía en la piezas de Panamá para el Premier 12

El director de la selección de béisbol de Panamá, José Mayorga, expresó que en los próximos días anunciará al abridor que enfrentará a Países Bajos en el debut en el torneo Premier 12, que se jugará del 9 al 24 de noviembre.

El debut del elenco nacional está programado para jugarse en el estadio Panamericano, en Jalisco, México.

“Todavía no lo hemos asignado. Estamos terminando esas reuniones con el cuerpo técnico y también vamos a hacer unas conversiones con los jugadores, pero ya en los próximos días vamos a tener definido quiénes van a ser los que van a abrir”, dijo Mayorga, quien está en su primera experiencia como entrenador de Panamá.

En este certamen, Panamá se encuentra en el grupo A que está completado por México, Estados Unidos, Venezuela y Puerto Rico; mientras en el grupo B están Japón, Corea del Sur, Taiwán, Cuba, República Dominicana y Australia.

“Me siento muy contento con lo que hemos visto, creo que hemos hecho un tremendo trabajo, los muchachos han puesto bastante esfuerzo y creo que de verdad tenemos los 28 (jugadores) que van a competir con nosotros y hacer lo mejor de todo para dejar a Panamá en alto”, expresó Mayorga.

“Tenemos un tremendo mix de jugadores con experiencia, jugadores un poco más jóvenes, pero vamos a competir. Los muchachos no se dan por vencidos, sabemos los guerreros que son, van a competir en sus turnos, creo que también en el cuerpo de picheo tenemos mucha variedad, muchachos que pueden ir de un episodio hasta cinco episodios”, agregó.

Sobre el cuerpo monticular, el estratega se siente satisfecho por la calidad de los serpentineros que llevará para este certamen, al considerar que pueden trabajar en diferentes situaciones del partido, lo que otorga mayor posibilidad de victoria.

