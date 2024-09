José Mayorga confirma a José Ramos y se ilusiona con el ‘roster’ de Panamá para el Premier 12

Escuchar audio noticia

El director de la selección mayor de béisbol de Panamá, José Mayorga, está muy ilusionado con los jugadores que podría tener a su disposición para el torneo Premier 12, que se desarrollará del 9 al 24 de noviembre.

Mayorga expresó que ya están trabajando para pedir los permisos de los jugadores que militan en las organizaciones de Major League Baseball (MLB) y en ligas invernales, pero considera que lo más importante es que todos tienen el deseo de representar al país.

“Estoy muy orgulloso de representar al país. Vamos con la intención de llegar a lo más alto, clasificar e ir a Japón. Sabemos que es un torneo difícil, pero vamos con la intención de buscar el oro”, dijo Mayorga en una entrevista a Fedebeis Zone.

“Los entrenamientos los estamos programando para el 7 de octubre. Estamos trabajando en esa logística, también tratando de armar el roster de los jugadores, principalmente con los jugadores afiliados a la MLB”, agregó.

Mayorga estará acompañado en el cuerpo técnico por Luis Caballero (coach de la banca), Gabriel Luckert (coach de lanzadores), Rodrigo Vigil (coach de bateo), Ashley Ponce (coach de tercera base), Dimas Ponce (coach de primera base), Cirilo Cumberbatch (coach de control de calidad) y Juan Caballero (preparador físico).

🌏⚔️ The Global Baseball Battle is set!



📆⚾ Group A and Group B schedules unveiled for @Premier12 2024 presented by RAXUS.#Premier12 pic.twitter.com/bro8V6InFA — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) May 28, 2024

“Tenemos todos los planes con Rubén Tejada. Fue una de las primeras personas que se acercó. Tuvimos la oportunidad de tenerlo en la última Serie del Caribe”, señaló Mayorga.

“Sabemos que es un tremendo jugador y los planes con él son todos. Él va a estar en unos entrenamientos acá y después partirá a México para jugar”, añadió.

Grupos

En este certamen, Panamá se encuentra en el grupo A junto con México, Estados Unidos, Venezuela, Países Bajos y Puerto Rico; mientras que el grupo B lo conforman Japón, Corea del Sur, Taiwán, Cuba, República Dominicana y Australia.

“Estamos muy optimistas de que todos los jugadores puedan participar. Hemos tenido conversaciones con Andy Otero y está muy interesado en jugar. También Paolo Espino, Abdiel Mendoza. Alberto Guerrero, quienes jugarán en Venezuela; en México, Allen Córdoba”, manifestó el estratega.

“Sabemos que la gerencia está trabajando fuertemente en hacer esos contactos con los diferentes equipos y que tengan los permisos para que puedan jugar con nosotros. Para nosotros es importante que ellos estén jugando, porque van en un ritmo de juego”, añadió.

🇵🇦⚾️ José Mayorga to manage Panama in WBSC Premier12 2024.



🔛 The 31-year-old former minor league catcher led the Chiriqui Federales to a Panama Professional Winter League title in 2024. "I'm humbled and honoured," he commented.#Premier12https://t.co/5YWgThOOdi — Premier12 presented by RAXUS (@Premier12) May 22, 2024

Mayorga también se refirió que en su rotación le gustaría tener serpentinero como Otero, Espino, Humberto Mejía, Ariel Jurado, Jaime Barría.

“Todos ellos pueden ser el número uno de la rotación, pero tampoco podemos dejar de pensar en los otros partidos y podríamos usar dos por el mismo partido. Tenemos eso a nuestro favor”, comentó Mayorga, quien comentó que ya tienen el permiso de José Ramos.

🏆⚾️ WBSC Premier12 presented by RAXUS: 200 days to go.



🔜 The WBSC flagship tournament will start on 10 November and run through to 24 November.

🔗 Details here: https://t.co/vrk9an9DnP#Premier12 pic.twitter.com/KE3Tny9lLk — Premier12 presented by RAXUS (@Premier12) April 25, 2024

“Sabemos que está haciendo José Ramos. Gracias a Dios el permiso de él ya fue aprobado. Solo queda esperar el acercamiento del gerente con los demás jugadores y poder contar con ellos. También tenemos el permiso de Leonardo Bernal”, finalizó.

Mayorga cuenta para los planes a Jonathan Araúz, Joshua Wright, Jean Arnaez, además de Alberto Baldonado y Javy Guerra, quienes tienen acción en el béisbol japonés.