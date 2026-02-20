José Mayorga destaca el trabajo de Johan Camargo y analiza el cuadro interior

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El entrenador también confirmó que Miguel Amaya está listo para jugar sin restricciones y que el experimentado Rubén Tejada se mantiene dentro de los planes del equipo de cara al Clásico Mundial.

El director técnico de la Selección de Béisbol de Panamá, José Mayorga, se mostró satisfecho con el desempeño de sus jugadores tras su primer partido de preparación contra Panamá Metro y abordó varios temas clave, entre ellos las posiciones de cuadro interior, el trabajo de Johan Camargo, el receptor Miguel Amaya y Rubén Tejada.

Uno de los puntos que generó mayor interés fue la posibilidad de que Johan Camargo juegue como primera base, luego de sus buenas intervenciones durante el encuentro.

“Estoy contento con el trabajo que ha realizado. Le ha puesto mucho empeño en todo lo que hace durante los entrenamientos. La jugada del fly, también la jugada del rolin hacia su mano de lanzar. Creo que son dos tremendas jugadas”, dijo Mayorga.

“Él ha puesto mucho empeño. Él lo ha hecho anteriormente, ha jugado en primera base. Creo que va a ser una transición bastante cómoda y fácil para él”, añadió.

Jonathan Araúz durante el partido de preparación. Foto: Cortesía/Fedebeis

Camargo es una de las piezas con las que cuenta Mayorga en el cuadro interior, en el que tiene a disposición a figuras como José Caballero, Edmundo Sosa y Jonathan Araúz. Además, hizo referencia a Allen Córdoba y Christian Bethancourt, quienes también podrían desempeñarse en el infield si se les necesita.

“Lo más importante es poner a los jugadores en la mejor posición para que puedan tener un gran desempeño. Jonathan Araúz va a tomar repeticiones también en la primera base. Allen Córdoba lo hizo en el Clásico pasado, él está dispuesto. Tenemos diferentes opciones que, obviamente, vamos a poder utilizar”, comentó Mayorga, resaltando que la versatilidad del grupo será clave para definir las alineaciones y adaptarse a lo que el equipo necesite durante el torneo.

Otro tema importante fue el caso del santeño Miguel Amaya, el receptor de los Cachorros de Chicago, quien está listo para jugar sin restricciones. Mayorga aseguró que Amaya se encuentra en plena forma física para desempeñarse como receptor, un hecho positivo para la selección panameña.

“Amaya no tiene restricciones, gracias a Dios. Él ya está listo para jugar, por lo que no hay ningún tipo de restricciones por ahora”, afirmó el técnico.

En el caso de Rubén Tejada, quien actualmente se encuentra trabajando con los Filis de Filadelfia como parte de su rol como coach, Mayorga expresó que las conversaciones con él siguen siendo positivas y que el jugador sigue siendo parte de los planes para la selección.

“Él está preparándose y, hasta el momento, todo sigue bien. Afortunadamente para él, él está ahora en Clearwater, con Filadelfia, en su trabajo, que es algo positivo también para él”, concluyó Mayorga.

En este torneo, Panamá está en el grupo A (junto con Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico) y jugará sus partidos de primera ronda en San Juan del 6 al 11 de marzo.