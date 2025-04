José Mayorga se siente respaldado por un cuerpo técnico de categoría

El director de la selección de béisbol de Panamá, José Mayorga, expresó que se siente orgulloso por recibir esta responsabilidad y por contar con un cuerpo técnico de tanta experiencia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Mayorga, de 32 años, tendrá su segunda experiencia con una selección mayor, luego de llevar las riendas de la novena istmeña en el pasado Premier 12, que terminó en el quinto lugar. Además, fue el timonel de los Federales de Chiriquí en dos Series del Caribe.

“Estoy muy contento de tener esta responsabilidad y un orgullo poder representar a Panamá en este torneo de tanto nivel. Obviamente, buscando los mejores resultados para dejar a Panamá en alto”, dijo Mayorga en el pódcast de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

“Sé que soy joven. He tenido bastante experiencia, pero con mucho que aprender. Me siento preparado mentalmente y muy contento con el cuerpo técnico que tengo, tiene demasiada experiencia. Me siento bien. Siento que las cosas van por buen camino”, agregó.

Mayorga también comentó que se siente muy tranquilo, ya que contará en el cuerpo técnico con figuras de gran experiencia como Carlos Lee, Bruce Chen, Carlos Ruiz, Julio Mosquera, Einar Díaz, Lino Díaz, Raúl Domínguez y Luis Caballero. Además de contar con un staff de operaciones con Carlos Levy, Cirilo Cumbertbatch y Rogelio Castillo.

“Dámaso ha hecho un tremendo trabajo. Me siento tranquilo, me siento bien y con mucha energía con lo que viene. Definitivamente, va a ser algo bonito. Con todo lo que podemos hacer, vamos a dar un tremendo desempeño para hacer las cosas de la mejor manera. Logrando paso a paso lo que queremos”, señaló Mayorga.

“Con Julio Mosquera trabajamos unos años atrás, igual con Raúl Domínguez y Lino. Con Einar Díaz siempre hemos tenido una buena comunicación. Tener la experiencia de Carlos Lee, Bruce (Chen), Carlos Ruiz y Luis Caballero me da mucha tranquilidad tener esa experiencia, con toda experiencia”, agregó.

En esta edición, Panamá quedó en el grupo A junto con Puerto Rico, Cuba, Canadá y Colombia.

“Van a estar las mejores potencias. Van a ser juegos muy interesantes. Sabemos lo que puede dar Puerto Rico al ser anfitrión, con todos los jugadores que pueden tener”, manifestó Mayorga.

“Sabemos la trayectoria de Colombia, lo vimos en las eliminatorias. Van a tener un tremendo equipo. Toda la historia que tiene Cuba, cuenta con buenos jugadores. Lo mismo con Canadá. Confío en lo que tenemos en Panamá”, concluyó.