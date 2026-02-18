José Mayorga toma el legado: el rostro de Panamá en el Clásico Mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Su nombramiento marca la continuidad de la historia en el béisbol nacional, al tomar el cargo que ocuparon Aníbal Reluz, Héctor López y Luis Ortiz.

A sus 33 años, José Mayorga asume uno de los retos más grandes al dirigir a la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol.

Su nombramiento no solo representó una apuesta por la juventud, sino también la continuidad de una tradición marcada por figuras emblemáticas que han ocupado el mismo cargo en torneo de países más importante de este deporte.

Mayorga se convierte en el cuarto director técnico de Panamá en la historia del certamen, una posición que combina prestigio y legado. Oriundo de Chiriquí, el estratega ha construido su carrera en el béisbol profesional organizado y actualmente dirige a los Vancouver Canadians, filial de Clase A Fuerte de los Azulejos de Toronto, en el sistema de ligas menores.

José Mayorga, reconocido por su éxito en la Serie del Caribe Miami 2024, fue el director de Panamá en el Torneo Premier 12. Foto: Archivo

También estuvo al frente del representativo nacional en la Serie del Caribe de 2023 y 2024, y también condujo al equipo en el Premier 12 de 2024. Con los Federales de Chiriquí registró marca de 9 victorias y 6 derrotas en las dos ediciones. En el Premier 12, disputado en México, Panamá terminó con récord de 3-2 en el Grupo A, quedando fuera por criterio de desempate frente a Estados Unidos.

José Mayorga conversa con los lanzadores de la selección de Panamá. Foto: Cortesía/Fedebeis

Ahora, el desafío es mayor. Panamá integrará el grupo B del Clásico, donde enfrentará a Cuba, Puerto Rico, Canadá y Colombia. El debut será el 6 de marzo ante Cuba, seguido de duelos consecutivos frente a Puerto Rico, Canadá y Colombia, en una fase de grupos que no concede margen de error.

Un cargo con historia

La dirección técnica de Panamá en el Clásico Mundial ha estado en manos de nombres de peso en el béisbol nacional.

En 2006, el timonel fue Aníbal Reluz, quien asumió el mando tras la renuncia inicial de Roberto Kelly.

Reluz ya era un dirigente consagrado en el plano local, con títulos nacionales y experiencia en distintas provincias como Panamá Metro y Bocas del Toro. También condujo el año pasado a Panamá al campeonato Premundial U-23, reafirmando su capacidad para liderar procesos competitivos.

DIRECTOR. Aníbal Reluz (der.) le da instrucciones al lanzador panameño Miguel Gómez, en el Clásico Mundial de 2006.

Para la edición de 2009, la responsabilidad recayó en una leyenda como Héctor López (Q.E.P.D.), segundo panameño en debutar en Grandes Ligas y campeón de la Serie Mundial con los Yankees de Nueva York.

López llevó el peso de su trayectoria al banquillo nacional. Aunque Panamá no logró avanzar en un formato de doble eliminación muy exigente, su presencia simbolizó el vínculo entre la historia gloriosa del béisbol panameño y la competencia internacional.

Años más tarde, el turno fue para Luis Ortiz, reconocido buscador de talento con experiencia en organizaciones como Texas, Atlanta y Kansas City.

Ortiz dirigió a Panamá en las eliminatorias del Clásico 2022 en el estadio Rod Carew, logrando la clasificación al torneo de 2023. En esa edición, el equipo consiguió su primera victoria en la historia del Clásico y cerró con marca de 2-2, asegurando además el boleto automático para 2026.

El primer triunfo llegó al superar 12-5 a Taiwán, en el Taichung Stadium.

Luis Ortiz conversa con los jugadores durante la primera práctica en Taiwán. Cortesía/Fedebeis

Otros referentes como Roberto Kelly y Carlos Lee también han dirigido pero en procesos clasificatorios, reforzando la tradición de que exgrandes ligas y figuras históricas asuman la conducción del equipo nacional.

Roberto Kelly se desempeñó como entrenador de primera base de los Gigantes de San Francisco. Foto: Archivo

Kelly dirigió en la eliminatoria para el Clásico Mundial 2013, mientras que Lee lo hizo en la eliminatoria para la edición de 2017.

PANAMA. 1-9-2015. Presentación de Carlos Lee como director de Panamá de béisbol para la eliminatoria del Clásico Mundial. La Prensa/ Roberto Cisneros

Juventud y legado

En ese contexto, la designación de Mayorga adquiere un significado especial. Es el más joven en asumir el cargo en un Clásico Mundial, pero llega respaldado por experiencia internacional y por un cuerpo técnico de peso: Julio Mosquera como coach de banca; Bruce Chen al frente del bullpen; Einar Díaz y Carlos Lee como coaches de bateo; y Carlos Calicho Ruiz como asesor, entre otros.

La mezcla de juventud en la dirección y experiencia en el staff proyecta una selección equilibrada, con visión moderna, pero arraigada en la identidad histórica del béisbol panameño.