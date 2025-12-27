José Murillo III lidera a un Panamá Metro que busca reinar en el torneo Juvenil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá Metro afronta el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con un objetivo claro: volver a ganarlo. El equipo más triunfador de la categoría, con 21 títulos nacionales en su historia, apuesta por la experiencia y el liderazgo de José Murillo III.

Murillo III forma parte de la reconocida “Dinastía Murillo” y llega al banquillo con tres campeonatos juveniles con los metropolitanos (2012, 2013 y 2014) y dos títulos nacionales en la categoría Mayor (2018 con Panamá Metro y 2019 con Chiriquí). Además, integra el grupo selecto de dirigentes con 100 o más victorias, tanto en juvenil como en mayor.

“Queremos ganar, nos toca ganar el Campeonato y tenemos una gran responsabilidad con la afición”, dijo Murillo III en una entrevista concedida a la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

En lo deportivo, el equipo cuenta con Fabián Carrera, Lanzador del Año Juvenil 2025, quien regresa como el as de la rotación tras registrar marca de 7-1 en 2025 y 5-1 en 2024, números que lo consolidan como uno de los brazos más dominantes de la categoría.

En la ofensiva estará Luis Rivera, quien viene de ser el mejor jardinero central del Mundial U18 2025. Junto a él aparece Caleb Rivera, quien suma tres cuadrangulares y 28 carreras empujadas en dos temporadas, todos sus jonrones conectados en 2025, perfilándose como el bateador clutch del conjunto.

El plantel se complementa con figuras emergentes como Joel Vergara, detrás del plato, y David Murillo en el campocorto, en un grupo que mezcla juventud, talento y profundidad en todas las líneas.

Con una base sólida, un cuerpo técnico probado y la presión natural de ser el más ganador, Panamá Metro encara el 2026 como un año de grandes retos.