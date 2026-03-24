Panamá, 25 de marzo del 2026

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    MMA

    Joselyne Edwards ante su mayor reto en el UFC Fight Night de abril

    La panameña , residente en Las Vegas, se medirá a la brasileña Norma Dumont en un combate clave para escalar posiciones en el peso gallo

    Guillermo Pineda G.
    Joselyne Edwards ante su mayor reto en el UFC Fight Night de abril
    Joselyne Edwards en el pesaje para enfrentar a Nora Cornolle. Foto: UFC Español

    La peleadora panameña Joselyne Edwards tendrá una de las pruebas más exigentes de su carrera cuando suba al octágono el próximo 25 de abril en el UFC Fight Night, evento que se celebrará en el UFC Apex de Las Vegas.

    Edwards, ubicada en la posición número 11 del ranking del peso gallo, enfrentará a la brasileña Norma Dumont, quien ocupa el tercer puesto en la misma división.

    La cartelera tendrá como pelea estelar el duelo entre el estadounidense Aljamain Sterling y el marroquí Youssef Zalal en el peso pluma, pero el enfrentamiento entre Edwards y Dumont ha generado especial interés dado el deseo de Edwards de conseguir una oportunidad titular.

    Conocida como “La Pantera”, Edwards llega en uno de los mejores momentos de su carrera profesional.

    La panameña presenta un récord de 17 victorias y 6 derrotas, y atraviesa una racha de cuatro triunfos consecutivos que la han catapultado dentro del ranking.

    Su más reciente presentación fue el pasado 21 de febrero, cuando se impuso por sumisión a la francesa Nora Cornolle a los 2:44 del segundo asalto.

    Enfrente tendrá a una rival de alto nivel. Dumont, de 35 años, posee marca de 13 victorias y 2 derrotas dentro de la UFC.

    Apodada “La Inmortal”, la brasileña viene de derrotar por decisión dividida a Ketlen Vieira el pasado 1 de noviembre. Viera es una de las últimas rivales que ha sido derrotada por la estadounidense Kayla Harrison, actual campeona del peso gallo femenino.

    Guillermo Pineda G.

    Periodista sección deportes

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