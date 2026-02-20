Panamá, 20 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fútbol

    Joselyne Edwards está lista para enfrentar a Nora Cornolle en el UFC Fight Night 267

    ‘La Pantera’, ubicada en el puesto 14 del ranking del peso gallo femenino, buscará revancha e inicia su calendario 2026 con una pelea clave para escalar posiciones en la UFC.

    Humberto Cornejo
    Joselyne Edwards está lista para enfrentar a Nora Cornolle en el UFC Fight Night 267
    Joselyne Edwards en el pesaje para enfrentar a Nora Cornolle. Foto: UFC Español

    La panameña Joselyne Edwards cumplió este viernes 20 de febrero con el peso reglamentario y quedó oficialmente lista para su combate de este sábado 21 ante la francesa Nora Cornolle, en el marco del UFC Fight Night 267 que se celebrará en Houston.

    Edwards, conocida como ‘La Pantera’, abrirá así su calendario de 2026 en un combate que tiene fuerte olor a revancha. Ambas ya se enfrentaron en el UFC Fight Night 226, disputado en París, donde Cornolle se impuso por decisión unánime tras tres asaltos. Ahora, la istmeña tendrá la oportunidad de ajustar cuentas en territorio estadounidense.

    Con marca profesional de 16 victorias (7 por nocaut) y 6 derrotas, Edwards llega ubicada en el puesto número 14 del ranking del peso gallo femenino de la UFC. El compromiso no solo representa su primera presentación del año, sino también una ocasión directa para reivindicarse y confirmar el crecimiento que ha mostrado en sus más recientes actuaciones dentro del octágono.

    A sus 30 años, la panameña ha hablado de una evolución integral en su carrera, destacando avances tanto en el aspecto físico como en el mental, factores que buscará reflejar en esta nueva oportunidad frente a la europea.

    La cartelera del UFC Fight Night 267 contará con 14 combates y tendrá como pelea estelar el enfrentamiento entre Sean Strickland y Anthony Hernández.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono permanente 2026: Cuánto y cuándo lo recibirán los jubilados y pensionados. Leer más
    • Aumentan los precios de la gasolina a partir de este viernes 20 de febrero. Leer más
    • Cepadem: requisitos y pasos para cobrar tras el fallecimiento del titular. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • Panamá Ports: una inconstitucionalidad que no extraña. Leer más
    • Panamá, al ‘grupo de la muerte’ en el Premundial Sub-17 Femenino rumbo a Marruecos 2026. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más