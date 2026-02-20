Joselyne Edwards está lista para enfrentar a Nora Cornolle en el UFC Fight Night 267

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

‘La Pantera’, ubicada en el puesto 14 del ranking del peso gallo femenino, buscará revancha e inicia su calendario 2026 con una pelea clave para escalar posiciones en la UFC.

La panameña Joselyne Edwards cumplió este viernes 20 de febrero con el peso reglamentario y quedó oficialmente lista para su combate de este sábado 21 ante la francesa Nora Cornolle, en el marco del UFC Fight Night 267 que se celebrará en Houston.

Edwards, conocida como ‘La Pantera’, abrirá así su calendario de 2026 en un combate que tiene fuerte olor a revancha. Ambas ya se enfrentaron en el UFC Fight Night 226, disputado en París, donde Cornolle se impuso por decisión unánime tras tres asaltos. Ahora, la istmeña tendrá la oportunidad de ajustar cuentas en territorio estadounidense.

Con marca profesional de 16 victorias (7 por nocaut) y 6 derrotas, Edwards llega ubicada en el puesto número 14 del ranking del peso gallo femenino de la UFC. El compromiso no solo representa su primera presentación del año, sino también una ocasión directa para reivindicarse y confirmar el crecimiento que ha mostrado en sus más recientes actuaciones dentro del octágono.

A sus 30 años, la panameña ha hablado de una evolución integral en su carrera, destacando avances tanto en el aspecto físico como en el mental, factores que buscará reflejar en esta nueva oportunidad frente a la europea.

La cartelera del UFC Fight Night 267 contará con 14 combates y tendrá como pelea estelar el enfrentamiento entre Sean Strickland y Anthony Hernández.