Joselyne Edwards se adueña del tercer lugar del ránking de peso gallo de la UFC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La panameña ascendió ocho puestos en el ranking y busca medirse a Raquel Pennington o Julianna Peña.

Tras su contundente victoria sobre la brasileña Norma Dumont en el duelo coestelar de UFC Las Vegas 116, la panameña Joselyne Edwards no solo celebró un triunfo histórico, sino que también escaló posiciones en la división de las 135 libras, situándose ahora entre las tres mejores del mundo.

Con este resultado, Edwards pasó del octavo lugar al tercer puesto del ránking, acercándola a la élite de su categoría y a una posible pelea por el título. Esto hace que la panameña mire hacia arriba y tenga claro a los rivales que quiere enfrentar.

Estas fueron las primeras palabras de @joselyneMma29 🇵🇦 después de sumar su 5a victoria consecutiva 🫡 Ya pide su oportunidad por el cinturón 🏅@cclegaspi#UFCVegas116 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/apOhEZNO1T — UFC Español (@UFCEspanol) April 26, 2026

“Quisiera pelear contra Raquel Pennington o Julianna Peña”, dijo Edwards en una entrevista con UFC refiriéndose a las actuales número 1 y 2 de la división, respectivamente.

Además, visualizó el escenario para su regreso, que sería la Noche UFC, el ya consolidado show en honor a la independencia mexicana que se realiza cada mes de septiembre desde 2023.

“Ya me visualizo con el cinturón de la división. Yo salí de mi país para ser campeona mundial”, mencionó la panameña, quien tiene cinco victorias consecutivas en la UFC.

Edwards 🇵🇦 mete combinaciones potentes que hacen retroceder a Dumont 😱#UFCVegas116 | Ver en vivo por @PPlusDeportes pic.twitter.com/NofjltQ4D9 — UFC Español (@UFCEspanol) April 26, 2026

“Raquel y Julianna serían unas lindas peleas. Las aceptaría con los ojos cerrados porque voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por seguir avanzando.”

Edwards ya proyecta su futuro y su preparación para alcanzar su meta. “Volveré al gym lo antes posible para trabajar en lo que haga falta y llegar aún mejor a la próxima pelea”, concluyó.