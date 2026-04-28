Panamá, 28 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Objetivos

    Joselyne Edwards se adueña del tercer lugar del ránking de peso gallo de la UFC

    La panameña ascendió ocho puestos en el ranking y busca medirse a Raquel Pennington o Julianna Peña.

    Humberto Cornejo
    Joselyne Edwards se adueña del tercer lugar del ránking de peso gallo de la UFC
    Edwards presiona a Dumont en combate coestelar de UFC. Foto: Tomada de UFC

    Tras su contundente victoria sobre la brasileña Norma Dumont en el duelo coestelar de UFC Las Vegas 116, la panameña Joselyne Edwards no solo celebró un triunfo histórico, sino que también escaló posiciones en la división de las 135 libras, situándose ahora entre las tres mejores del mundo.

    Con este resultado, Edwards pasó del octavo lugar al tercer puesto del ránking, acercándola a la élite de su categoría y a una posible pelea por el título. Esto hace que la panameña mire hacia arriba y tenga claro a los rivales que quiere enfrentar.

    “Quisiera pelear contra Raquel Pennington o Julianna Peña”, dijo Edwards en una entrevista con UFC refiriéndose a las actuales número 1 y 2 de la división, respectivamente.

    Además, visualizó el escenario para su regreso, que sería la Noche UFC, el ya consolidado show en honor a la independencia mexicana que se realiza cada mes de septiembre desde 2023.

    “Ya me visualizo con el cinturón de la división. Yo salí de mi país para ser campeona mundial”, mencionó la panameña, quien tiene cinco victorias consecutivas en la UFC.

    “Raquel y Julianna serían unas lindas peleas. Las aceptaría con los ojos cerrados porque voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por seguir avanzando.”

    Edwards ya proyecta su futuro y su preparación para alcanzar su meta. “Volveré al gym lo antes posible para trabajar en lo que haga falta y llegar aún mejor a la próxima pelea”, concluyó.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril. Leer más
    • Comunidades marcharon en rechazo al embalse de río Indio; Canal defiende su urgencia. Leer más
    • Ni prisión ni multa: la condena del caso New Business permanece sin cumplir. Leer más
    • Cepanim: MEF aclara para qué sirve el número de referencia en el registro. Leer más
    • El panameño ‘Gringo Man’ demanda a Emilio Estefan y Rabanes por $10 millones; exige otros $100 millones a Sony Music. Leer más
    • Pago del Cepanim será por cheque y no por transferencia, confirma el MEF. Leer más
    • Tuberculosis en Panamá: Estas son las regiones donde se concentra la enfermedad. Leer más