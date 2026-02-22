Joselyne Edwards somete a Nora Cornolle en UFC Fight Night 267 y firma revancha

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La istmeña cerró su combate con autoridad al someter a la francesa mediante estrangulación a los 2:44 del segundo asalto. Ha ganado cuatro peleas consecutivas.

Joselyne La Pantera Edwards no dejó dudas. La panameña impuso su fuerza, su determinación y su hambre de revancha para someter a la francesa Nora Cornolle en el segundo asalto, a los 2:44, durante el UFC Fight Night 267. Fue una declaración rotunda en la división gallo femenina.

Desde el inicio de la pelea, Edwards mostró un plan claro con presionar y desgastar. Apenas transcurridos 90 segundos, llevó el combate contra la reja, donde ambas intercambiaron posiciones en una batalla física y táctica.

Hubo intentos de derribo, reversos y mucha lucha posicional, pero pocos espacios para el golpeo limpio. Cornolle buscó una zancadilla sin éxito y la panameña respondió con control y firmeza.

El primer asalto fue de desgaste, de forcejeo constante, de medir fuerzas. La sensación era que Edwards esperaba el momento justo para acelerar. Ese momento llegó en el segundo asalto.

La istmeña consiguió un derribo oportuno y, en una acción explosiva, levantó a Cornolle para proyectarla con violencia sobre la lona. El impacto fue contundente, ya que el hombro y la cabeza de la francesa golpearon el tapiz y, por instantes, pareció perder el control.

Edwards no dudó y descargó puños de martillo mientras el árbitro observaba de cerca, en una secuencia que bien pudo haber significado el final por nocaut técnico. Pero Cornolle resistió.

Entonces, con frialdad y una lectura perfecta del momento, Edwards cambió de estrategia y tomó la espalda de su rival, ajustó la estrangulación trasera y cerró el candado. No hubo escapatoria.

La francesa se rindió a los 2:44 del segundo asalto. Esta fue la cuarta victoria consecutiva para la istmeña.

Tras la sumisión, Cornolle quedó visiblemente lastimada. En su esquina, se dobló de dolor, sujetándose el hombro, en lo que aparentaba ser una lesión seria.

La victoria no solo representa un triunfo más para Edwards, sino una reafirmación de su crecimiento en una división que busca protagonistas sólidos.

Con este resultado, la panameña deja su récord profesional en 17 victorias (7 por nocaut) y 6 derrotas, extendiendo su buen momento competitivo.

La velada del Ultimate Fighting Championship cuenta con 14 combates y tuvo como pelea estelar el enfrentamiento entre Sean Strickland y Anthony Hernández, pero fue la “Pantera” la que rugió con más fuerza en la cartelera preliminar.