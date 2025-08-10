Panamá, 10 de agosto del 2025

    Artes Marciales Mixtas

    Joselyne Edwards sueña con el título mundial de la UFC

    Humberto Cornejo
    Joselyne Edwards festeja su victoria sobre la brasileña Priscila Cachoeira. Foto. Tomada de @ufc

    Después de superar el sábado, por nocaut técnico, a la brasileña Priscila Cachoeira, la peleadora panameña Joselyne Edwards dejó claro que su próximo desafío es buscar una oportunidad por el título mundial.

    Edwards, de 29 años, busca seguir haciendo historia y convertirse en campeona del peso gallo de la UFC.

    “Me siento increíble, el trabajo duro vale la pena. Esta niña que salió de Panamá a los 21, 22 años, buscando su sueño, lo ha cumplido. Y el próximo paso es disputar el campeonato”, expresó Edwards, mientras caminaba hacia el camerino.

    “Primero Dios, lo voy a seguir mejorando. ¡Panamá, estamos en lo alto!”, agregó.

    La istmeña, que cuenta con siete victorias en la UFC y con marca de 16-6 en toda su carrera en las MMA, pidió una oportunidad contra la mexicana Irene Aldana o contra la brasileña Mayra Bueno Silva.

    “Es mi tiempo, estoy trabajando duro, he mejorado bastante. Soy una peleador muy guerrera y aquí está el resultado”, manifestó Edwards.

    Esta fue la tercera victoria consecutiva de Edwards, luego de superar en octubre del año pasado a la brasileña Tamires Vidal y en abril a la norteamericana Chelsea Chandler.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

