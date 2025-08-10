Joselyne Edwards sueña con el título mundial de la UFC

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Después de superar el sábado, por nocaut técnico, a la brasileña Priscila Cachoeira, la peleadora panameña Joselyne Edwards dejó claro que su próximo desafío es buscar una oportunidad por el título mundial.

Edwards, de 29 años, busca seguir haciendo historia y convertirse en campeona del peso gallo de la UFC.

“Me siento increíble, el trabajo duro vale la pena. Esta niña que salió de Panamá a los 21, 22 años, buscando su sueño, lo ha cumplido. Y el próximo paso es disputar el campeonato”, expresó Edwards, mientras caminaba hacia el camerino.

“Primero Dios, lo voy a seguir mejorando. ¡Panamá, estamos en lo alto!”, agregó.

La istmeña, que cuenta con siete victorias en la UFC y con marca de 16-6 en toda su carrera en las MMA, pidió una oportunidad contra la mexicana Irene Aldana o contra la brasileña Mayra Bueno Silva.

“Es mi tiempo, estoy trabajando duro, he mejorado bastante. Soy una peleador muy guerrera y aquí está el resultado”, manifestó Edwards.

Esta fue la tercera victoria consecutiva de Edwards, luego de superar en octubre del año pasado a la brasileña Tamires Vidal y en abril a la norteamericana Chelsea Chandler.