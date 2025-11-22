Josep Ramírez ganó la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ciclista costarricense Josep Ramírez protagonizó un ataque demoledor en los últimos tres kilómetros del recorrido, logrando llevarse la victoria en la segunda etapa de la XLV edición de la Vuelta Ciclista Internacional a Chiriquí, disputada este sábado en la región de Volcán.

Ramírez, quien forma parte del equipo Colono Bikestation Kolbi, registró un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 30 segundos, superando en el embalaje final a Jason Huertas, del Manzate La Selva Scott, y a Christofer Jurado, del Policía Nacional Aeronaval, quienes completaron el podio de la jornada.

“Se armó una estrategia para afrontar ese circuito muy técnico y logramos el objetivo por segundo día consecutivo”, expresó Ramírez, quien el año pasado terminó segundo en este mismo recorrido.

A pesar de la victoria en esta etapa, la clasificación general sigue siendo liderada por el español Pablo Mudarra, quien suma un tiempo acumulado de 5 horas, 11 minutos, y se mantiene con una ventaja de 13 segundos sobre el beliceño Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, y 14 segundos sobre el propio Josep Ramírez.

Por su parte, el mejor panameño en la clasificación general sigue siendo Bolívar Espinosa, del equipo Senafront-Rali, quien ocupa la novena posición con 44 segundos de retraso respecto al líder Mudarra.

Una de las categorías más reñidas es la Junior, que ahora tiene al azuerense Emanuel Viane, del Rali Far Express, al frente, con un tiempo de 5 horas, 35 minutos y 42 segundos, superando por solo un segundo al ciclista Anthony Cortés, de la Fundación Caminos de Omar.

En la clasificación de la montaña, Josep Ramírez se mantiene al frente con 5 puntos, mientras que la clasificación de puntos sigue dominada por Pablo Mudarra, con 35 unidades. En la categoría Master, Fernando Ureña, de la Fundación Caminos de Omar, continúa como líder.

El equipo Colono Bikestation Kolbi también sigue liderando la clasificación por equipos, con una sólida actuación de todos sus corredores en la competición.

Este domingo, la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a Chiriquí se disputará con un circuito cerrado en David Sur, que contará con una distancia de 82 kilómetros divididos en 20 giros. La etapa comenzará a las 11:00 a.m.,