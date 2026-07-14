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    Fútbol

    Joseph Pacheco llega al fútbol europeo con el DAC 1904

    El joven panameño selló su fichaje por cuatro temporadas con el club eslovaco tras superar las pruebas médicas.

    Humberto Cornejo
    Joseph Pacheco llega al fútbol europeo con el DAC 1904
    Joseph Pacheco en su presentación con el DAC 1904. Foto: Tomada de www.dac1904.sk

    El fútbol panameño suma un nuevo nombre en el panorama europeo. Joseph Pacheco Ávila fue anunciado como nuevo jugador del DAC 1904, equipo de la primera división de Eslovaquia, tras completar con éxito las pruebas médicas y cerrar una transferencia directa entre clubes.

    Joseph Pacheco llega al fútbol europeo con el DAC 1904
    Joseph Pacheco firmando el contrato con el DAC 1904. Foto: Tomada de fcdac1904

    Según información del Plaza Amador, el acuerdo, que vincula a Pacheco, de 18 años, por las próximas cuatro temporadas en el fútbol eslovaco.

    “Para mí, mudarme a Europa es un sueño hecho realidad. Estoy muy agradecido de formar parte del DAC, un club con una rica historia y una gran afición. Eric Davis solo me habló maravillas del club, lo que facilitó mi decisión. Mi objetivo es integrarme al equipo cuanto antes, mejorar cada día y ganar títulos con el DAC”, declaró Pacheco, en una entrevista al club.

    El propio club eslovaco destacó su llegada con un mensaje que resalta tanto su potencial como la conexión con otros panameños que han dejado huella en la institución.

    “La última obra maestra de Eric Davis ha llegado a Dunaszerdahely. Joseph Pacheco ha firmado un contrato de cuatro años y le gustaría continuar con la historia de éxito de su compatriota en DAC”, publicó el equipo en sus redes oficiales.

    “Joseph Pacheco, uno de los mayores talentos del fútbol de Panamá, fue compañero de equipo de Eric Davis, ¡le gustaría sucederlo en nuestro club!”.

    La referencia no es menor. Eric Davis dejó una huella durante su paso por el club, al igual que Ricardo Phillips; ambos forman parte del CD Plaza Amador.

    ““Estoy muy orgulloso de que Joseph haya tenido la oportunidad de fichar por el DAC. Este club siempre tendrá un lugar especial en mi corazón, ya que aquí viví algunos de mis mejores años como futbolista y algunos de los mejores momentos de mi vida. Confío en que Joseph tiene todas las cualidades para convertirse en un jugador mejor que yo algún día“, expresó Davis, quien es presentado por el club como una leyenda para la institución.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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