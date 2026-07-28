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    Fútbol

    Josko Gvardiol renueva con el City hasta 2031

    El defensa croata de 24 años seguirá en el club tras disputar 122 partidos y conquistar cinco títulos desde su llegada.

    EFE
    Josko Gvardiol renueva con el City hasta 2031
    El croata Josko Gvardiol tiene cuatro goles con el Manchester City. EFE

    El Manchester City hizo oficial este martes la renovación del defensa croata Josko Gvardiol hasta 2031.

    Gvardiol, que había sido relacionado con varios clubes europeos, ha renovado el contrato que firmó en 2023 y que terminaba en dos años y con ello ha acabado con los rumores sobre su futuro.

    El futbolista de 24 años ha disputado 122 partidos con el City, marcando trece goles y ayudado a la conquista de la Premier League, una Copa de Inglaterra, una Copa de la Liga, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa.

    “En cuanto supe que el City quería renovarme, supe que era lo que quería. Es el mejor club para estar. He sentido mucho cariño y respeto durante los tres años que llevo aquí. Creo que van a llegar muchos éxitos en los próximos años”, dijo Gvardiol en declaraciones al club.

    EFE

    Agencia de noticias

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