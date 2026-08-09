Josué Vergara y Andrés Andrade anotan; Herbert y Williams dan asistencias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los futbolistas panameños destacan en el extranjero con goles y asistencias en Europa y Centroamérica.

El fútbol panameño continúa dejando huella en el extranjero con actuaciones determinantes de sus jugadores en distintas ligas, donde el aporte ofensivo y la regularidad vuelven a ser protagonistas.

Josue Vergara's first ever goal for KAA Gent in his Jupiler Pro League debut game pic.twitter.com/um9dP5hHVJ — Corazo (@eminasroma) August 9, 2026

En Bélgica, Josué Vergara tuvo este domingo un estreno soñado en la temporada 2026-2027 de la Jupiler Pro League. El delantero panameño marcó en la victoria del KAA Gent por 2-0 sobre el KV Mechelen, en un duelo disputado en el Planet Group Arena.

Vergara amplió la ventaja tras recibir un pase desde la izquierda, controlar con solvencia y girar para definir con precisión al palo izquierdo del portero.

Mientras tanto, en Ucrania, Giovany Herbert firmó una actuación completa con el Kryvbas KR en la victoria 3-1 sobre el Zorya Luhansk.

El istmeño no solo marcó el gol que significó la remontada parcial al minuto 60, con un potente disparo desde fuera del área, sino que también aportó una asistencia para el tercer tanto de su equipo, obra de Roy Nawi.

Doblete de Jefferson Brenes para encaminar la victoria morada. 😈⚽️ pic.twitter.com/3GHPUBlwqO — Somos FOX Costa Rica (@somosfox_cr) August 9, 2026

Por su parte, Newton Williams continúa consolidándose como pieza clave del Deportivo Saprissa.

El delantero volvió el sábado a influir en el ataque del conjunto morado al asistir en uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Puntarenas, resultado que reafirma el buen inicio del club en el Torneo de Apertura 2026. Su aporte se suma al doblete que firmó en la jornada anterior, confirmando su impacto constante en ofensiva.

En Austria, el defensor Andrés Andrade también dejó su sello en el inicio de temporada. El zaguero panameño anotó en el triunfo del LASK Linz por 2-0 ante Austria Wien, en la segunda jornada de la Bundesliga austríaca.