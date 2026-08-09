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    Fútbol

    Josué Vergara y Andrés Andrade anotan; Herbert y Williams dan asistencias

    Los futbolistas panameños destacan en el extranjero con goles y asistencias en Europa y Centroamérica.

    Humberto Cornejo
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    Josué Vergara y Andrés Andrade anotan; Herbert y Williams dan asistencias
    Josué Vergara celebra su anotación con el KAA Gent de Bélgica. Foto: Tomada de @KAAGent

    El fútbol panameño continúa dejando huella en el extranjero con actuaciones determinantes de sus jugadores en distintas ligas, donde el aporte ofensivo y la regularidad vuelven a ser protagonistas.

    En Bélgica, Josué Vergara tuvo este domingo un estreno soñado en la temporada 2026-2027 de la Jupiler Pro League. El delantero panameño marcó en la victoria del KAA Gent por 2-0 sobre el KV Mechelen, en un duelo disputado en el Planet Group Arena.

    Vergara amplió la ventaja tras recibir un pase desde la izquierda, controlar con solvencia y girar para definir con precisión al palo izquierdo del portero.

    Mientras tanto, en Ucrania, Giovany Herbert firmó una actuación completa con el Kryvbas KR en la victoria 3-1 sobre el Zorya Luhansk.

    El istmeño no solo marcó el gol que significó la remontada parcial al minuto 60, con un potente disparo desde fuera del área, sino que también aportó una asistencia para el tercer tanto de su equipo, obra de Roy Nawi.

    Por su parte, Newton Williams continúa consolidándose como pieza clave del Deportivo Saprissa.

    El delantero volvió el sábado a influir en el ataque del conjunto morado al asistir en uno de los goles en la victoria 2-0 sobre Puntarenas, resultado que reafirma el buen inicio del club en el Torneo de Apertura 2026. Su aporte se suma al doblete que firmó en la jornada anterior, confirmando su impacto constante en ofensiva.

    En Austria, el defensor Andrés Andrade también dejó su sello en el inicio de temporada. El zaguero panameño anotó en el triunfo del LASK Linz por 2-0 ante Austria Wien, en la segunda jornada de la Bundesliga austríaca.

    Humberto Cornejo

    Periodista sección deportes

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