Juan David Tejada apunta a repetir el éxito con los Switchbacks

Escuchar audio noticia

Después de ser uno de los pilares en el campeonato Colorado Springs Switchbacks FC, el futbolista panameño Juan David Tejada ya se enfoca en la próxima temporada y con el objetivo de levantar un nuevo campeonato en la USL Championship.

Tejada viene de renovar su contrato para la campaña de 2025, luego de ser una pieza fundamental en todo el año para el club y ser el MVP de la final contra Rhode Island FC.

“La meta, o por así decirlo, el desafío va a ser repetir lo que hicimos esta temporada y ser incluso más dominante. Sé que es difícil, pero esa sería la meta”, dijo Tejada, quien buscará ser más consistente en sus actuaciones.

𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬.

𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐞𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲.



The 2024 Championship Final was one to remember. pic.twitter.com/ycdIDXktBe — USL Championship (@USLChampionship) December 3, 2024

“En lo personal, la expectativa para la próxima temporada sería ser mucho más consistente y ayudar al equipo con más goles y asistencias”, añadió.

Tejada, de 27 años, comentó que él y su familia se sienten muy contentos de vivir en Colorado y seguir representando los colores de los Switchbacks FC.

⚡ @SWITCHBACKSFC STRIKE FIRST IN THE @USLCHAMPIONSHIP FINAL 😤



Winner in the semifinal, opener in the final for Juan Tejada 💪 pic.twitter.com/h6PFUAf9hJ — Golazo America (@GolazoAmerica) November 23, 2024

“La verdad que muy contentos en Colorado Switchbacks y la ciudad, todos nos han recibido de una manera espectacular. Me da mucho gusto poder regresarles esta alegría al pueblo de Colorado Springs”, expresó el volante de creación.

“A la gente, los entrenadores, todos los que confiaron en mí y me dieron esta plataforma para mostrar mi juego y poder quedar campeones”, añadió.

Sobre el partido de la final, el istmeño considera el título logrado un paso importante en su carrera, por la gran temporada del equipo, por anotar el primer gol de la final y obtener el premio al MVP.

“Es importante porque es una revancha para mí, ya que tuve la final de 2021 con Tampa. Tenía una espina clavada que al final pudimos ganar este año”, manifestó Tejada, quien expresó que ese partido fue la cereza del pastel para la temporada.

“La verdad que es un sueño hecho realidad de la manera en que lo conseguimos y por cómo me fue la temporada regular. Es algo que no se me va a olvidar nunca. No estaba pensando en ningún galardón de MVP. No me lo esperaba hasta que al final vino, creo que alguien de la liga y se me aproximó y me dijo. Me sorprendió un poco, pero como dije, la verdad estoy extremadamente feliz por ese título y el reconocimiento”, finalizó.