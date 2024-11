Juan David Tejada está listo para conquistar el título de la USL Championship con el Colorado Springs Switchbacks FC

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño Juan David Tejada buscará este sábado 23 de noviembre dar un paso importante en su carrera al jugar la final de la USL Championship, cuando su equipo Colorado Springs Switchbacks FC se mida contra el Rhode Island FC, en el Weidner Field.

Tejada fue pieza fundamental para que Colorado llegara a esta instancia, luego de anotar el gol del triunfo (1-0) sobre Las Vegas Lights, que representó el título de la Conferencia Oeste.

“Contento del equipo por obtener este título de conferencia, que fue histórico, nunca se había hecho en este club. La semana la hemos preparado casi de la misma manera. Obviamente, nos hemos concentrado en detalles que el otro equipo tiene, que serían jugar a balón parado. Es un equipo muy físico, que han hecho muchos goles de córner o saque de banda largos”, dijo Tejada a La Prensa, quien está en su segunda temporada con este club.

“Somos un equipo muy ofensivo y queremos mostrar eso. No mostramos nuestra mejor versión del partido que ganamos de la final. No jugamos el fútbol que queríamos, pero logramos la victoria”, añadió.

Tejada, de 27 años, expresó que este partido será como una revancha en lo personal, luego de caer en la final de 2021 con el conjunto de Tampa Bay Rowdies.

“Esperamos tener un poco más a la pelota, poder manejar mejor los tiempos y ser un poco más agresivos en el tema de ir al ataque. Rhode Island es un equipo nuevo, pero la verdad que han metido una buena inversión en el equipo”, señaló Tejada, quien explicó que Switchbacks terminó la fase regular en la segunda posición de la conferencia.

“Han fichado algunos de los mejores jugadores de la liga. Tienen buenos jugadores y nosotros estamos claros de eso, pero nosotros también tenemos los mejores talentos de la liga. Así que esperamos que sea una batalla buena y que el fútbol al final gane”, agregó.

De igual forma, este habilidoso atacante destacó la hermética defensa que ha tenido en la eliminatoria, en el que solo han permitido una anotación en tres encuentros.

Stage is set for Saturday! #switchbacksfc #allforthesprings pic.twitter.com/LXlBd69Smx

“Tenemos una defensa muy fuerte que ha trabajado muy duro. Comienza también con nosotros adelante. Somos un equipo que presiona mucho”, manifestó Tejada, quien debutó su carrera profesional con Lakeland Tropics en la campaña de 2017.

“Vamos mucho hacia arriba e intentamos ahogar al equipo. Intentamos que no tengan la pelota lo más posible. Pero la verdad que nuestra línea de cuatro (defensores) y portero principalmente han tenido actuaciones espectaculares”, indicó.

🔥 FINALS BOUND FOR THE FIRST TIME 🔥



Juan Tejada's 36' goal sends @SwitchbacksFC to the @USLChampionship final 💪 pic.twitter.com/XF93T2lHmV