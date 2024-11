Juan David Tejada lidera al Colorado Springs hacia su primer título de la USL Championship

Escuchar audio noticia

El futbolista panameño Juan David Tejada tuvo este sábado una jornada inolvidable al marcar un gol y guiar al Colorado Springs Switchbacks al campeonato de la USL Championship, luego de golear 3-0 al Rhode Island FC, en el Weidner Field.

Tejada se hizo presente en el marcador a los 22 minutos del partido, cuando entró solo en el área y aprovechó un excelente centro de Yosuke Hanya para colocar la esférica dentro del marco que custodiaba el español Koke.

⚡ @SWITCHBACKSFC STRIKE FIRST IN THE @USLCHAMPIONSHIP FINAL 😤



Winner in the semifinal, opener in the final for Juan Tejada 💪 pic.twitter.com/h6PFUAf9hJ — Golazo America (@GolazoAmerica) November 23, 2024

El istmeño, de 27 años, también estuvo involucrado en la segunda anotación de los Switchbacks, al recuperar el balón en el medio sector y entregárselo al salvadoreño Jairo Henríquez (42′), que a la postre la clavó al ángulo con un potente disparo.

“It’s so important for me to give back to the coaches, to the players, and to the whole people here in Colorado Springs.” 🗣



Championship Final MVP @JuanDavidTejada is the MAN OF THE MOMENT for @Switchbacksfc! #USLonCBS | #USLPlayoffs pic.twitter.com/hwd50JlswP — USL Championship (@USLChampionship) November 23, 2024

La última estocada del encuentro la dio el haitiano Ronaldo Damus en un contundente contragolpe, al aprovechar el rechazo del balón en un tiro de esquina y recorrer a gran velocidad todo el campo hasta pisar el área rival y con una elegante definición superar a Koke.

Tejada tuvo el 71% de los pases precisos, tuvo un pase clave, ganó un duelo terrestre, uno aéreo y realizó una recuperación. Jugó hasta los 77 minutos al ser reemplazado por Tyreek Magge.

Este título es una revancha en su carrera deportiva, luego de haber perdido la final de 2021 con el conjunto de Tampa Bay Rowdies.

TIME TO CELEBRATE 🥳🙌



The @SwitchbacksFC have won the USL Championship title for the first time in club history! 🏆 #USLonCBS | #USLPlayoffs pic.twitter.com/rxLevP6Luz — USL Championship (@USLChampionship) November 23, 2024

Este triunfo representa el primer título de Colorado Springs Switchbacks en la USL Championship, que comenzó actividad desde 2011.

That championship feeling! 🤩@SwitchbacksFC stand above the rest 🏆 pic.twitter.com/6sM6nQnL80 — Golazo America (@GolazoAmerica) November 23, 2024

El onceno de Colorado Springs llegó a esta instancia del certamen luego de terminar en la segunda posición de la Conferencia Oeste y ganar los cuatro partidos de los playoffs, en los que fabricó ocho goles y solo permitió uno.